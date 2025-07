Das sollten Sie in der Woche vom 14. Juli bis 20. Juli laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 14.07 - 20.07.

Montag - 14. Juli 2025

Mond nimmt ab

Wassermann

Den Garten heute in Ruhe lassen! Wassermann ist "Hängemattentag" - am besten in der Natur, denn Grün hilft, dan ganzen Körper zu energetisieren.

Dienstag – 15. Juli 2025

Mond nimmt zu

Fische

Problemwäsche wird an Fische sauberer. Bei Stress lassen Sie sich von einer Fußreflexmassage verwöhnen. Tipp: Vom Partner tut's doppelt gut.

Mittwoch – 16. Juli 2025

Mond nimmt zu

Fische

Weiße Tisch- oder Bettwäsche werden wieder sauber, wenn sie noch nass auf eine Wiese gelegt wird. Die Sonne muss aber natürlich scheinen.

Donnerstag – 17. Juli 2025

Vollmond

Widder

Zwei Obsttage einlegen, um wieder mehr Energie zu haben. Heute möglichst kein Rot in der Kleidung. Morgen beginnt der rückläufige Merkur.

Freitag – 18. Juli 2025

Mond nimmt ab

Widder

Bis zum 1.. August braucht man jetzt etwas mehr Geduld als sonst. Das liegt am rückläufigen Merkur. Nachsicht lautet die Devise dieser Wochen!

Samstag – 19. Juli 2025

Mond nimmt ab

Stier

Heute gehen Hausarbeiten besonders leicht von der Hand. Widmen Sie sich also besonders aufwendigen Putzaktionen.

Sonntag – 20. Juli 2025

Mond nimmt ab

Stier

Es wird Zeit für ein wenig Bewegung und Sport - am besten in der Natur. Das tut dem Körper und der Seele gut.