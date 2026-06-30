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Gewitter-Warnung

Unwetter sorgen für Blackouts und Schäden

Feuerwehr
© Getty
Heftige Unwetter ziehen am Dienstag über Österreich. Schwere Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel sorgen für Schäden, Stromausfälle und Unfälle.
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Am Dienstagnachmittag ist ein neuerlich schweres Unwetter über Kärnten gezogen. Besonders betroffen war der Raum Mittelkärnten, wie "ORF Kärnten" berichtet. Einige Bäume wurden umgerissen und verlegten Straßen. Es sei dabei auch zu Unfällen gekommen, berichtet die Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ). In der Zeit zwischen 17:00 und 19:00 Uhr entstanden dabei die meisten Schäden. Ob Personen verletzt wurden, war zunächst noch unklar.

1.100 Haushalte ohne Strom

Durch umgestürzte Bäume waren am Dienstagabend rund 1.100 Haushalte ohne Strom. Am meisten betroffen waren die Bezirke Villach-Land, Spittal, St. Veit und Feldkirchen. Die "Kärnten Netz"-Monteure versuchten bis zur Dunkelheit, die betroffenen Haushalte wieder zu versorgen. Ein großer Teil der Haushalte soll noch am Dienstag wieder versorgt werden können.

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Gefahr im Waldviertel

Ein weiteres schweres Gewitter bildete sich im Waldviertel und zog im Bereich Gmünd und Schrems weiter in Richtung Heidenreichstein und Litschau. Die Flugsicherung registrierte stark hagelverdächtige Radarbilder. In der Region muss mit wolkenbruchartigem Regen, Sturmböen und zahlreichen Blitzeinschlägen gerechnet werden. Es besteht die Gefahr von Muren und kleinräumigen Überflutungen. Hagel kann zudem Schäden an Fahrzeugen und Glasflächen anrichten.

Karte von Österreich mit gelben und orangen Gewitterwarnungen.
Karte von Österreich mit gelben und orangen Gewitterwarnungen. © GeoSphere Austria

Kaltfront bringt Wetterumschwung

Bis Mittwoch um 00:00 Uhr bleibt eine gelbe Gewitterwarnung aufrecht, zudem gilt lokal eine orange Warnung. Es ist verbreitet mit Starkregen, Sturmböen und lokalem Hagel zu rechnen, was zu Beeinträchtigungen im Straßen-, Schienen- und Flugverkehr führen kann.

Am Mittwoch erreicht eine Kaltfront den Westen Österreichs, wodurch die Temperaturen von Vorarlberg bis Oberösterreich auf 18 bis 26 Grad sinken. Im Süden und Osten bleibt es zunächst mit bis zu 37 Grad heiß, ehe am Nachmittag auch hier teils heftige Gewitter mit Sturmböen niedergehen.

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