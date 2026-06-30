"Wir trauern!" - Asfinag schockt Autofahrer mit Überkopf-Anzeige

Ein schwerer Unfall auf der Kärntner Südautobahn (A2) erschüttert Österreich. Ein Sattelzug krachte in einen Absicherungs-Lkw, wobei ein ASFINAG-Mitarbeiter ums Leben kam.

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Am Montag ereignete sich bei Völkermarkt auf der Kärntner Südautobahn (A2) eine schreckliche Tragödie. Ein 42-jähriger Mitarbeiter der ASFINAG aus dem Bezirk Klagenfurt-Land, Vater von zwei Kindern, verlor bei einem verheerenden Unfall sein Leben. Die Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Klagenfurt führten zwischen den Ab- und Auffahrten Völkermarkt West und Ost in Fahrtrichtung Wien Mäharbeiten durch. Diese Tagesbaustelle wurde von drei Fahrzeugen abgesichert, wobei ein Lkw mit Aufprallschutz das Abschlussfahrzeug bildete. Vor diesem fuhren eine Straßenkehrmaschine und ein Unimog mit Mäheinrichtung.

Sattelzug kracht in ASFINAG-Lkw

Gegen 14 Uhr prallte ein italienischer Sattelzug aus bisher noch unbekannter Ursache gegen das Heck des Absicherungs-Lkw. Durch die immense Wucht des Aufpralls wurde der Schutz-Lkw auf die Straßenkehrmaschine und diese auf das Mähfahrzeug geschoben. Der Absicherungs-Lkw wurde dabei mehrere Meter nach vorne geschleudert und erfasste den 42-jährigen Mitarbeiter tödlich. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Ein weiterer Mitarbeiter der ASFINAG erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der 47-jährige italienische Lenker des Sattelzugs wurde im Führerhaus eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr geborgen werden und kam mit schweren Verletzungen ins Klinikum Klagenfurt. Für die Erhebung des Unfallhergangs sowie die Aufräumarbeiten war die Südautobahn in diesem Bereich stundenlang gesperrt.

Trauer um getöteten Kollegen

Die ASFINAG zeigte sich tief bestürzt über den Vorfall. Die Vorstände Hartwig Hufnagl und Herbert Kasser erklärten: "Dieser Unfall macht uns tief betroffen. Uns allen ist bewusst, dass die Arbeit auf der Autobahn gefährlich ist und deswegen appellieren wir heute noch einmal besonders an alle Verkehrsteilnehmer, auf unsere Mitarbeitenden aufzupassen. Die Autobahn ist ihr Arbeitsplatz und hinter jeder Warnweste steht ein Mensch."

Kampagne auf Österreichs Autobahnen

Erst vor zwei Wochen startete die ASFINAG die Verkehrssicherheitskampagne "Meine Mama/mein Papa arbeiten für dich. Danke, dass du aufpasst". Dieser tödliche Unfall führt laut den Vorständen auf furchtbare Weise vor Augen, dass solche Warnungen leider mehr als notwendig sind. Aus diesem Grund zeigt die ASFINAG derzeit auf allen Überkopfwegweisern der österreichischen Autobahnen die Meldung "Wir trauern!", um auf die Tragödie aufmerksam zu machen und die Autofahrer zu sensibilisieren.