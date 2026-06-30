2,10 Euro für Leitungswasser! Gäste toben über Gastro-Abzocke

Für ein einfaches Leitungswasser verlangte das Lokal in Oberösterreich einen überraschend hohen Betrag auf der Rechnung.

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Ein Gastronomiebetrieb in der Marktgemeinde Asten (Bezirk Linz-Land) sorgt aktuell für Diskussionen – nicht wegen eines besonderen Gerichts, sondern wegen eines Preises auf der Getränkekarte: Für einfaches Leitungswasser werden dort 2,10 Euro verrechnet - und das obwohl Essen bestellt wurde!

Fixpreis auf der Karte

Wie auf der Website des Lokals "Das Fridolin Twins" ersichtlich ist, ist der Preis für Leitungswasser fix mit 2,10 Euro angegeben. Damit wird Wasser aus dem Hahn dort nicht als kostenlose Serviceleistung angeboten, sondern ganz offiziell als kostenpflichtiger Posten geführt. Wer es sogar noch etwas "frischer" möchte, zahlt einen stattlichen Aufpreis: Mit einem spritzer Zitrone werden sogar zusätzlich noch 1,20 Euro verrechnet. Das macht dann also 3,30€ für ein einziges Glas!

Bei den Gästen sorgt dieser saure Zusatz für ungläubiges Kopfschütteln, da der Durstlöscher so rapide teurer wird.

Grundsatzfrage in der Gastronomie

Die Rechnung eines Gastes. Obwohl Essen konsumiert wurde, musste man für das Wasser bezahlen. © Privat

Der Fall wirft damit eine grundsätzliche Frage auf: Soll Leitungswasser in Lokalen kostenlos sein – oder ist es legitim, dafür einen Preis zu verlangen? Während viele Gäste Leitungswasser als Selbstverständlichkeit sehen, argumentieren Gastronomen zunehmend mit Kosten für Service, Gläser, Reinigung und Betrieb. Gerade in Zeiten steigender Energie- und Betriebskosten greifen einige Betriebe verstärkt zu solchen Zusatzpreisen.

Debatte um Fairness und Grenzen

Für Kritiker und unzufriedene Kunden ist ein Preis von über zwei Euro für Leitungswasser dennoch schwer nachvollziehbar und schlichtweg zu viel des Guten. Sie sehen darin eine Übertreibung, die das Vertrauen der Gäste belasten könnte, und beschweren sich lautstark über die unverschämte Summe. Befürworter hingegen betonen, dass kein Produkt im Servicebereich völlig kostenlos sei – auch nicht Wasser aus dem Hahn.

Offene Diskussion

Der Fall aus Asten zeigt damit vor allem eines: Die Frage, was ein "fairer Preis" in der Gastronomie ist, sorgt weiterhin für Diskussionen – besonders bei scheinbar selbstverständlichen Dingen wie einem Glas Leitungswasser. Wer hier ohne genauen Blick auf die Karte einfach nur den Durst löschen will, erlebt beim finalen Kassensturz eine echte Überraschung auf dem Papier.