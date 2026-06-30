Rote Stufe: Hitzewarnung an der Adria

Auch in Kroatien herrscht derzeit eine Hitzewelle. An der Adriaküste und rund um Zagreb gilt Warnstufe 3. Nachts zeigt das Thermostat fast 25 Grad an.

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In Österreich kühlt in den kommenden Tagen das Wetter etwas ab, aber dafür findet an der Adria die Hitzewelle nun ihren Höhepunkt. Am Dienstag, dem 30. Juni, steigen die Temperaturen laut dem kroatischen Wetterdienst DHMZ auf 34 bis 39 Grad. An der Adriaküste und in der Region Zagreb gilt die höchste Warnstufe 3.

Das Urlaubsland steht kurz vor dem Höhepunkt der ersten Hitzewelle des Jahres, so der kroatische Rundfunk "HRT". DHMZ sagt vorher: "überwiegend sonnig und sehr heiß". Auch der schwache Nordostwind bringt keine Linderung. Die Warnung des Wetterdienstes gilt für viele Landesteile mindestens bis Mittwoch, den 1. Juli.

Hitze-Höhepunkt am Mittwoch

Über Nacht gibt es auch keine Abkühlung. Im Landesinneren werden 18 bis 22 Grad gemessen. An der Küste sinken die Werte in der Nacht nur knapp unter 25 Grad, so das Nachrichtenportal "morski.hr".

Der Wetterdienst rät Einheimischen und Touristen, die heißeste Zeit zwischen 10 und 17 Uhr zu meiden. Besonders Kinder, ältere und kranke Menschen sind von der Hitzewelle betroffen. Der Bevölkerung wird empfohlen, sich mit nassen Tüchern zum Kühlen, heller Kleidung und ausreichend Flüssigkeit auszustatten.

Am Dienstag rechnen die Meteorologen mit Unwettern im Tagesverlauf. Vor allem Dalmatien, Lika, Slawonien sowie der äußerste Süden des Landes sind davon betroffen. Jedoch dauert die lokale Abkühlung nur kurz. Am Mittwoch wird vor extremer Hitze gewarnt, wonach erst am Donnerstag die Temperaturen sinken.