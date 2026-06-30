Militär-Experte: Ukraine ist "mächtigste Armee Europas"

Seit 2022 hat sich die Ukraine militärisch stark verändert. Heute hat das Land 800.000 Soldaten, 4 Millionen Drohnen pro Jahr und eine Waffenproduktion mal 50. Sogar die europäischen Militärmächte schauen sehr genau dorthin.

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2022 befürchteten viele Beobachter einen schnellen Zusammenbruch der Ukrainer. Über vier Jahre später gehört das Land zu den mächtigsten in Europa: 800.000 Soldaten, eine auf das 50-Fache gesteigerte Waffenproduktion und eine Drohnenindustrie, die mehr als 4 Millionen Geräte pro Jahr liefern kann.

Nach dem russischen Angriff musste die Ukraine schnell aufrüsten und in kurzer Zeit lernen, weitgehend eigenständig zu kämpfen. Wie "La Dépêche du Midi" berichtet, sagte EU-Verteidigungskommissar Andrius Kubilius: "Ihre Verteidigungsindustrie ist die beste und innovativste."

10.000 bis 15.000 Drohnen täglich im Einsatz

In einem Fachbeitrag bezeichnet das französische Institut "IHEDN" den Krieg in der Ukraine als ersten echten "Drohnenkrieg". An der Front werden täglich 10.000 bis 15.000 Drohnen eingesetzt.

General Grégoire de Saint-Quentin erklärt im Beitrag: "Zu Beginn des Krieges gab es keine Drohnenfabriken. Heute können die Ukrainer mehr als 4 Millionen pro Jahr produzieren." Dabei spielt die Menge nicht die wichtigste Rolle. Laut "IHEDN" kann die Ukraine schnell neue Systeme entwickeln, sie unter Realbedingungen testen und unbrauchbare Lösungen nach nur kurzer Zeit ersetzen.

"Mächtigste Armee Europas"

Für europäische Armeen bedeutet dies, dass neue Ideen nicht in Fabriken entstehen, sondern direkt an der Front. Was sich bewährt, bleibt weiter im Einsatz. Was nicht funktioniert, wird ausgetauscht.

Mit 800.000 Soldaten verfügt die Ukraine laut "La Dépêche du Midi" über ein militärisches Kontingent, das in Europa herausragt. Der frühere französische Oberst Michel Goya nannte sie deshalb im Februar 2026 laut Bericht sogar die "mächtigste Armee Europas".