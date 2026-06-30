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Ergbenisse abwarten

Wegen Epstein: Keine Milliarden-Spende an Gates-Stiftung

Ein älterer Mann im Anzug und mit Brille betritt begleitet von mehreren Personen einen Raum.
© APA/AFP/KENT NISHIMURA
Der Starinvestor Warren Buffett setzt einem Medienbericht zufolge seine übliche milliardenschwere Spende an die Gates-Stiftung vorerst aus.
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Er wolle die Ergebnisse einer Untersuchung der Stiftung zu ihren Verbindungen zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein abwarten, berichtete das "Wall Street Journal" unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen. Buffett verschiebe seine Entscheidung über die Spende auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr.

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Die Stiftung von Microsoft-Gründer Bill Gates ist wegen seiner Kontakte zu Epstein in die Kritik geraten. Der Chef der Stiftung, Mark Suzman, hatte eine externe Untersuchung in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse im Sommer erwartet werden. Der 95-jährige Buffett, langjähriger Chef der Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway, hat der Gates-Stiftung in den vergangenen zwei Jahrzehnten Aktien im Wert von mehr als 47 Milliarden Dollar (41,21 Mrd. Euro) gespendet. Gates selbst, gegen den nicht ermittelt wird, hat die Kontakte zu Epstein wiederholt bedauert.

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