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In Wien

Albtraum: Touristen finden fremden schlafend Mann im Hotel-Bett

Der Eindringling lag im Bett.
© gettyimages
Der Slowake hatte zuvor mit der Kreditkarte der Briten versucht Geld abzuheben.
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Wien. Mit einem derart kuriosen Fund hatten Hotelgäste in Favoriten wohl nicht gerechnet. Als sie am Montagabend ihr Zimmer betraten, lag dort ein völlig unbekannter Mann seelenruhig in ihrem Bett. Die schockierten Briten brachten den Fremden in die Lobby und verständigten sofort die Hotelleitung.

Beute im Rucksack entdeckt

Bei der Kontrolle des 33-Jährigen fanden Polizisten im Rucksack den Reisepass, die Kreditkarte und den Schlüsselbund eines Hotelgastes.

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Außerdem wurden ein mutmaßlich gestohlenes  Handy sowie eine geringe Menge Cannabis sichergestellt. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich außerdem heraus, dass der Verdächtige mehrmals erfolglos versucht haben soll, mit der gestohlenen Kreditkarte im Internet einzukaufen.

Der Slowake wurde wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls, des versuchten betrügerischen Datenverarbeitungsmissbrauchs sowie nach dem Suchtmittel- und Fremdenpolizeigesetz angezeigt.

Gegen den Mann bestand bereits eine Festnahmeanordnung aufgrund eines aufrechten Aufenthaltsverbots in Österreich. Er befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam. Die weiteren Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd.

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