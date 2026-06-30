Spinne löst heftigen Crash mit einem Linienbus aus

Eine Spinne am Lenkrad hat im Bezirk Weiz zu einem schweren Unfall geführt. Ein 17-Jähriger verriss sein Auto und krachte in einen Linienbus. Der Jugendliche wurde dabei schwer verletzt.

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Am Dienstag war ein 17-jähriger Pkw-Lenker auf der L 104 von Gasen kommend in Fahrtrichtung Haslau unterwegs. Gegen 14 Uhr bemerkte der Jugendliche während der Fahrt plötzlich eine Spinne auf seinem Lenkrad. Daraufhin lenkte er das Fahrzeug reflexartig nach links und geriet in den Gegenverkehr. Dabei touchierte er den seitlich entgegenkommenden Linienbus einer 44-jährigen Lenkerin. Der Bus war zu diesem Zeitpunkt ohne Fahrgäste unterwegs, wie die Polizei berichtet.

Durch die immense Wucht des Aufpralls wurde der Pkw in den Straßengraben geschleudert. Die 44-jährige Buslenkerin leitete noch ein Ausweichmanöver ein, wodurch auch der Linienbus im angrenzenden Straßengraben zum Stillstand kam. Die Frau erlitt durch den Vorfall leichte Verletzungen.

Feuerwehr befreit den eingeklemmten Lenker

Der 17-Jährige wurde durch die Kollision in seinem schwer beschädigten Fahrzeug eingeklemmt. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Birkfeld schnitten den Jugendlichen mittels Bergeschere aus dem Wrack. Nach der medizinischen Erstversorgung durch das Rote Kreuz Birkfeld flog die Besatzung des Rettungshubschraubers Christophorus 16 den schwer verletzten Jugendlichen in das LKH Graz.

Sperre nach aufwendigen Bergungsarbeiten

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die L 104 war für die Dauer der Unfallaufnahme sowie für die aufwendigen Bergungsarbeiten zwischen 14:15 Uhr und 18:15 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.