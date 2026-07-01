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Am Heimweg

Traktorunfall: Schwiegersohn fand toten Landwirt

Der Traktor stürzte plötzlich um.
© Getty/Symbolbild
Der tragische Unfall ereignete sich auf dem Heimweg.
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Stmk. Ein schwerer Traktorunfall hat am Dienstagabend in Kainach bei Voitsberg ein Menschenleben gefordert. Ein 58-jähriger Landwirt verlor auf einer Gemeindestraße im Ortsteil Hemmerberg aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Traktor kam von der Fahrbahn ab, geriet auf eine Böschung und stürzte schließlich um. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

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Der 58-Jährige war gegen 20.00 Uhr nach landwirtschaftlichen Arbeiten auf dem Heimweg, als sich das folgenschwere Unglück ereignete. Durch die starke Schräglage kippte der Traktor auf die linke Seite. Der Lenker wurde dabei vermutlich aus der Fahrerkabine geschleudert und blieb schwer verletzt neben dem Fahrzeug liegen.

Sein Schwiegersohn entdeckte den Verunglückten kurze Zeit später und begann sofort mit Erste-Hilfe-Maßnahmen. Trotz des raschen Einsatzes von Rotem Kreuz und Notarzt konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden.

Warum der Traktor von der Straße abkam, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Die Bergung des umgestürzten Fahrzeugs übernahmen die Freiwilligen Feuerwehren aus Afling und Kainach. Der tödliche Unfall sorgt in der Region für große Betroffenheit.

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