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Unglück in OÖ

Unwetter-Drama: Quadlenker (26) von herabfallendem Ast getötet

Notarztwagen im Einsatz
© Getty
Ein während eines Sturms herabfallender Ast hat am späten Dienstagabend in Saxen (Bezirk Perg) einen Quadlenker getötet.
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Der 26-Jährige wurde am Kopf getroffen und zwischen Ast und Fahrzeug eingeklemmt. Er starb wenig später im Spital. Seine am Sozius mitfahrende 21-jährige Lebensgefährtin blieb unverletzt, berichtete die Polizei.

Die beiden waren kurz nach 22.00 Uhr in der Ortschaft Reitberg unterwegs. Durch den Sturm brach der Ast einer Kastanie ab und traf den Quadlenker. Seine Freundin lief sofort zum nächsten Haus und holte Hilfe. Nachbarn befreiten den eingeklemmten Mann mit Motorsägen und begannen mit der Reanimation, bis der Notarzt eintraf. Der 26-Jährige wurde ins Unfallkrankenhaus Linz gebracht, dort starb er aber noch im Schockraum.

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