Flüchtender E-Scooter-Fahrer krachte in Polizeiauto

Der 26-Jährige erlitt schwere Verletzungen und kam ins Spital.

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Wien. Ein E-Scooter-Fahrer lieferte sich am späten Samstagabend im 11. Wiener Gemeindebezirk eine Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Gegen 23.40 Uhr wollten Polizisten den 26-Jährigen auf der Simmeringer Hauptstraße aufhalten, weil er mit erhöhter Geschwindigkeit auf einem Radweg fuhr. Doch anstatt anzuhalten, raste der Österreicher einfach weiter. Daraufhin nahmen die Beamten mit Blaulicht und Folgetonhorn die Verfolgung auf. Plötzlich wendete der Mann und krachte ins Polizeiauto.

26-Jähriger angezeigt

Zunächst beschleunigte der 26-Jährige den E-Scooter auf mehr als 60 Stundenkilometer. In der Anton-Mayer-Gasse wendete der Mann plötzlich erneut und fuhr in Richtung des ihm folgenden Streifenwagens. Als die Beamten das Auto anhielten, um auszusteigen, verlor der E-Scooter-Lenker die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit dem Funkwagen. Durch den Aufprall wurde der Mann zu Boden geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Nach einer notfallmedizinischen Versorgung durch die Berufsrettung Wien wurde er in ein Spital gebracht.

Der E-Scooter, bei dem es sich aufgrund seiner höchstzulässigen Motorleistung und Bauartgeschwindigkeit um ein nicht für den Gebrauch im Straßenverkehr zulässiges Fahrzeug handelt, wurde sichergestellt. Der 26-Jährige wurde wegen mehrerer verkehrsrechtlicher Übertretungen angezeigt.