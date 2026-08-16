Messerattacke
Passant entdeckt blutenden Mann auf Gehweg
Wien. Ein Passant entdeckte in der Nacht auf Sonntag gegen 0.30 Uhr am Kaisermühlendamm im 22. Bezirk einen am Gehweg liegenden Mann mit einer Stichverletzung im Bereich des linken Oberschenkels und wählte sofort den Notruf.
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Opfer hatte 1,96 Promille intus
Das 55 Jahre alte Opfer gab gegenüber den eingetroffenen Polizisten an, von einem Unbekannten mit einem Messer attackiert worden zu sein. "Aufgrund seiner starken Alkoholisierung (1,96 Promille) konnte er zunächst keine genaueren Angaben zum Tathergang machen, jedoch eine vage Täterbeschreibung abgeben", so die Wiener Polizei.
Die Beamten leiteten sofort eine Alarmfahndung ein, jedoch vergeblich. Von dem Messer-Stecher fehlt bislang jede Spur. Der 55-Jährige wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen laufen.
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