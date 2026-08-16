Afghane stach mehrmals auf 43-Jährigen ein

Der Messer-Stecher wurde vorläufig festgenommen und anschließend auf freiem Fuß angezeigt.

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Wien. Die blutigen Szenen ereigneten sich am Samstagabend am Sechshauser Gürtel im 15. Bezirk.

Auch Opfer angezeigt

Zwei Männer (30, 43) sollten gegen 20 Uhr aus bislang unbekannter Ursache in Streit geraten sein. Im Zuge dessen geriet der 30-jährige Afghane so sehr in Rage, dass er ein Messer zog und damit seinen Kontrahenten attackierte. Er stach mehrmals auf den 43-jährigen Kosovaren ein. Das Opfer erlitt dabei eine Stichverletzung am linken Oberarm sowie mehrere Schnittverletzungen an den Armen und im Brustbereich.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Margareten wurden im Zuge ihres Streifendienstes auf das laute Geschrei aufmerksam, schritten sofort ein und trennten die beiden Männer. Die Tatwaffe - ein Taschenmesser - wurde sichergestellt. Der 43-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Spital gebracht. Es bestand keine Lebensgefahr.

Der Afghane wurde vorläufig festgenommen. Zudem wurde gegen ihn ein vorläufiges Waffenverbot sowie Betretungsverbot für die Schutzzone rund um den Fritz-Imhoff-Park ausgesprochen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung auf freiem Fuß angezeigt. Der Kosovare wurde wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang und Motiv sind im Gange.