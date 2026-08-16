Attacke in Lokal
20-Jähriger von mehreren Männern verprügelt
OÖ. Ein 20-jähriger Oberösterreicher ist offenbar in der Nacht auf Samstag von mehreren Männern in einem Lokal am Rathausplatz in Gmunden verletzt worden. Er schilderte der Polizei, dass er gegen 1.00 Uhr im Eingangsbereich zunächst von einem älteren Herrn von hinten attackiert und zu Boden gebracht wurde. Anschließend schlugen drei weitere, ihm unbekannte Männer auf ihn ein. Schließlich konnte er flüchten.
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Das Opfer zeigte den Vorfall am Samstag bei der Polizei an. Laut seinen Angaben wurde der Oberösterreicher auch mit dem Umbringen bedroht. Die Polizeiinspektion Gmunden bittet unter der Telefonnummer 059 133 4100 um Hinweise zu diesem Vorfall. Zum Tatzeitpunkt waren viele Nachtschwärmer am Rathausplatz unterwegs.
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