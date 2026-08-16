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Schwer verletzt

Deutscher stürzt beim Wandern 200 Meter ab

Blick auf ein Dorf mit Kirche, umgeben von grünen Hügeln und Wäldern in einer ländlichen Landschaft.
© Getty Images/imageBROKER RF
Ein 77-jähriger Wanderer ist am Samstag in Frastanz (Bezirk Feldkirch) in Vorarlberg rund 200 Meter über steiles Gelände abgestürzt.
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Der Deutsche war mit seiner Familie unterwegs, als es unterhalb der Feldkircher Hütte zu dem Unfall kam.

Der Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung vom Team des Rettungshubschraubers C8 mittels Tau geborgen und anschließend ins Krankenhaus Feldkirch geflogen.

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An dem Einsatz beteiligten sich auch 14 Mitglieder der Bergrettung Frastanz und eine Polizeistreife. Die Ursache des Unfalls war vorerst nicht bekannt.

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