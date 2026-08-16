Schwer verletzt
Deutscher stürzt beim Wandern 200 Meter ab
Der Deutsche war mit seiner Familie unterwegs, als es unterhalb der Feldkircher Hütte zu dem Unfall kam.
Der Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung vom Team des Rettungshubschraubers C8 mittels Tau geborgen und anschließend ins Krankenhaus Feldkirch geflogen.
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An dem Einsatz beteiligten sich auch 14 Mitglieder der Bergrettung Frastanz und eine Polizeistreife. Die Ursache des Unfalls war vorerst nicht bekannt.
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