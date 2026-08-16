oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

250.000 Quadratmeter

Russisches Amazon steht in Flammen

Großbrand mit meterhohen Flammen und dichter schwarzer Rauchwolke über einem Industriegebiet.
© Twitter
Vor den Toren von Moskau brennt nach einem ukrainischen Drohnenangriff ein riesiges Logistikzentrum des Online-Riesen Wildberries. Gewaltige Rauchsäulen steigen nahe der russischen Hauptstadt auf.
OE24 auf Google bevorzugen

Ein gigantisches Inferno hat sich nur vierzig Kilometer vom Kreml entfernt ereignet. Das zweitgrößte Lager des russischen Amazon-Pendants Wildberries, das über 200.000 Quadratmeter umfasst, steht im Moskauer Vorort Koledino in Flammen. Videos im Netz zeigen den Moment, in dem Drohnen die riesige Halle treffen, woraufhin gewaltige Rauchsäulen in den Himmel steigen.

Erneutes Ziel ukrainischer Drohnen

Bereits am 18. Juli geriet der Komplex ins Visier ukrainischer Einheiten. Damals traf es lediglich ein benachbartes Lager, während die riesige Halle von Wildberries verschont blieb. In der Nacht zum Sonntag war Koledino jedoch nicht der einzige getroffene Ort im Moskauer Umland. Auch im rund 15 Kilometer entfernten Domodedowo brach nach einem Drohnentreffer ein Großbrand aus.

Milliardenschwere Verluste für Online-Giganten

Seit Mitte Juli haben ukrainische Drohnen mindestens 20 Logistikzentren von Wildberries in Russland angegriffen, wobei etliche Lager beschädigt oder zerstört wurden. Branchenquellen schätzen die direkten Verluste des Konzerns auf bis zu zwei Milliarden Euro. Zudem soll das Unternehmen bereits Ende 2025 Verbindlichkeiten von mehr als 13 Milliarden Euro gehabt haben.

Auch interessant

Wir müssen uns ändern

Niemand wird das stoppen

Klimaphänomen treibt Weiße Haie ins Mittelmeer

Hunderte Tausende Verkäufer betroffen

Händler der Plattform verloren laut Schätzungen Waren im Gesamtwert von bis zu 28 Milliarden Euro. Mehr als 400.000 Verkäufer sollen von den Zerstörungen betroffen sein. Viele von ihnen haben bis zu 90 Prozent ihres gesamten Warenbestands verloren.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Wie im Louvre: Kunstwerke aus Museum gestohlen

Höchste US-Diplomatin in der Ukraine tritt zurück

Pensionen sollen um 9,7 Prozent steigen

Dieses China-Schiff will das "Unmögliche" schaffen

"Apokalypse!" Experte von Kroatien-Inferno schockiert

Hurrikan "Lala" sorgt für Mega-Blackout

Ivancan & Co.: Rache ist süß

Iran richtet angeblichen Israel-Spion hin

Sorge um Sabitzer vor CL-Hit gegen Sturm Graz

Leichenteile in Kühltruhe gefunden: Das ist der Horror-Keller