Polizei-Großeinsatz
Einbruch-Alarm in der Benko-Villa
Am Samstagnachmittag herrschte rund um die Villa von Signa-Gründer René Benko in Innsbruck-Igls plötzlich reger Betrieb. Um exakt 13:03 Uhr war bei dem Anwesen ein Einbruchsalarm ausgelöst worden. Die Polizei rückte daraufhin mit mehreren Streifen an. Der Einsatz zog sich in der Folge über mehrere Stunden hinweg.
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Drohne suchte das Anwesen ab
Eine Drohne kreiste dabei knapp eineinhalb Stunden lang immer wieder rund um das Gebäude. Auch gegen Mitternacht wurde bei der Villa erneut Polizei beobachtet. Zur Spurensicherung waren ebenfalls Kräfte vor Ort eingesetzt.
Ermittlungen der Polizei laufen weiter
Ob sich die Einbrecher zuvor tatsächlich Zutritt zum Gebäude verschafft hatten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Bei der anschließenden Durchsuchung traf die Polizei jedenfalls niemanden mehr auf dem Anwesen an.
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