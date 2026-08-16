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Polizei-Großeinsatz

Einbruch-Alarm in der Benko-Villa

Große weiße Villa mit schwarzem Dach und Säulen, umgeben von kahlen Bäumen und Sträuchern.
© APA/EXPA/JOHANN GRODER
Ein Einbruchsalarm bei der leer stehenden Benko-Villa in Innsbruck-Igls hat am Samstag einen stundenlangen Polizeieinsatz ausgelöst. Einsatzkräfte und Spurensicherung rückten umgehend zum Anwesen aus.
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Am Samstagnachmittag herrschte rund um die Villa von Signa-Gründer René Benko in Innsbruck-Igls plötzlich reger Betrieb. Um exakt 13:03 Uhr war bei dem Anwesen ein Einbruchsalarm ausgelöst worden. Die Polizei rückte daraufhin mit mehreren Streifen an. Der Einsatz zog sich in der Folge über mehrere Stunden hinweg.

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Drohne suchte das Anwesen ab

Eine Drohne kreiste dabei knapp eineinhalb Stunden lang immer wieder rund um das Gebäude. Auch gegen Mitternacht wurde bei der Villa erneut Polizei beobachtet. Zur Spurensicherung waren ebenfalls Kräfte vor Ort eingesetzt.

Mehrere Überwachungskameras auf einem Mast vor einer modernen Villa hinter einer hohen Hecke.
ABD0086_20250123 - INNSBRUCK - ÖSTERREICH: ZU APA0196 VOM 23.1.2025 - Der Gründer der insolventen Immobiliengruppe Signa, RenŽ Benko, ist am Donnerstag, 23. Jänner 2025, festgenommen worden. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat die Festnahme des Signa-Gründers angeordnet. Im Bild: Die Villa von RenŽ Benko im Innsbrucker Stadtteil Igls aufgenommen am Donnerstag, 23. Jänner 2025. - FOTO: APA/EXPA/JOHANN GRODER © APA/EXPA/JOHANN GRODER

Ermittlungen der Polizei laufen weiter

Ob sich die Einbrecher zuvor tatsächlich Zutritt zum Gebäude verschafft hatten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Bei der anschließenden Durchsuchung traf die Polizei jedenfalls niemanden mehr auf dem Anwesen an.

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