Babykatze aus Motorraum befreit

Eine Passantin hatte das laute Miauen des Tieres gehört und schlug Alarm.

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Kärnten. Die Feuerwehr musste am Samstag zu einem tierischen Rettungseinsatz in Villach-Warmbad ausrücken.

Eine Passantin hatte auf einem Hotelparkplatz aus dem Motorraum eines Autos das laute Miauen einer Katze gehört und daraufhin den Fahrzeugbesitzer, einen slowenischen Gast, ausrufen lassen. Nachdem es dem Autofahrer selbst nicht gelungen war, die Katze zu befreien, wurde die Feuerwehr alarmiert. Als die Florianis eintrafen, entdeckten sie die kleine Katze rasch im Motorraum.

Feuerwehrmann nahm Katze auf

Die Einsatzkräfte hoben zunächst den Pkw mit einem Wagenheber an. Anschließend wurde das Vorderrad abmontiert und Teile des Unterfahrschutzes entfernt. Nach einer Stunde war das Kätzchen laut Feuerwehr befreit. Vorsorglich wurde die Katze zu einem Villacher Tierarzt gebracht. Dieser stellte fest, dass es sich vermutlich um ein erst rund vier Wochen altes Kätzchen handelte und gesund und unverletzt war.

Auto mit Wagenheber angehoben und Reifen abmontiert. © Hauptfeuerwache Villach

Der Fahrzeugbesitzer vermutete, dass die kleine Katze möglicherweise bereits in Slowenien unbemerkt in den Motorraum des Fahrzeuges geklettert war und so die Reise bis nach Villach mitgemacht hatte. Die Katze wird derzeit von einem Feuerwehrmann und seiner Freundin betreut.