Tierischer Einsatz
Babykatze aus Motorraum befreit
Kärnten. Die Feuerwehr musste am Samstag zu einem tierischen Rettungseinsatz in Villach-Warmbad ausrücken.
Eine Passantin hatte auf einem Hotelparkplatz aus dem Motorraum eines Autos das laute Miauen einer Katze gehört und daraufhin den Fahrzeugbesitzer, einen slowenischen Gast, ausrufen lassen. Nachdem es dem Autofahrer selbst nicht gelungen war, die Katze zu befreien, wurde die Feuerwehr alarmiert. Als die Florianis eintrafen, entdeckten sie die kleine Katze rasch im Motorraum.
Auch interessant
Feuerwehrmann nahm Katze auf
Die Einsatzkräfte hoben zunächst den Pkw mit einem Wagenheber an. Anschließend wurde das Vorderrad abmontiert und Teile des Unterfahrschutzes entfernt. Nach einer Stunde war das Kätzchen laut Feuerwehr befreit. Vorsorglich wurde die Katze zu einem Villacher Tierarzt gebracht. Dieser stellte fest, dass es sich vermutlich um ein erst rund vier Wochen altes Kätzchen handelte und gesund und unverletzt war.
Der Fahrzeugbesitzer vermutete, dass die kleine Katze möglicherweise bereits in Slowenien unbemerkt in den Motorraum des Fahrzeuges geklettert war und so die Reise bis nach Villach mitgemacht hatte. Die Katze wird derzeit von einem Feuerwehrmann und seiner Freundin betreut.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden