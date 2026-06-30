Hitze: Wann der beste Zeitpunkt zum Lüften ist

Österreich stöhnt unter einer historischen Hitzewelle. Wer nach den Hitze-Nächten frische Luft in die aufgeheizte Wohnung bekommen möchte, muss den richtigen Zeitpunkt kennen.

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Am vergangenen Wochenende erlebte Österreich die heißeste Nacht der Messgeschichte. Bei der Buchbergwarte in Neulengbach (NÖ) wurde der alte Rekord der höchsten Mindesttemperatur von 26,9 Grad mit gemessenen 27,5 Grad pulverisiert. Auch in Wien kam man in der Tropennacht nicht zur Ruhe, das Thermometer sank die ganze Nacht nicht unter 27 Grad. Um 23 Uhr wurden in der Innenstadt noch 32 Grad gemessen, um Mitternacht lagen Wien, Linz und Retz noch immer bei über 30 Grad. Auch heute Nacht wird in einigen Landeshauptstädten wieder eine Tropennacht (Anm. wenn die Temperatur zwischen 18 Uhr abends und 6.00 Uhr morgens nicht unter die 20-°C-Marke fällt) erwartet.

Wer die aufgeheizte Wohnung lüften möchte, sollte auf den richtigen Zeitpunkt achten. Dieser ist unmittelbar vor und nach Sonnenaufgang. Morgen geht die Sonne in Wien beispielsweise um 4:57 Uhr auf, wobei die Dämmerung bereits ab etwa 4:25 Uhr beginnt.

Querlüften für ein kühles Zuhause

Laut Gesundheitsministerium sind morgens früh und spät abends die idealen Zeiten zum Lüften und das optimalerweise mit Querlüftung, bei der Fenster auf gegenüberliegenden Seiten geöffnet werden. Sobald die Sonne auf das Glas scheint und es draußen heißer wird als drinnen, sollten die Fenster zu sein. Auch Rollläden oder Außenjalousien sollten geschlossen werden, da außenliegender Sonnenschutz die Wärme laut Experten besser abhält als Vorhänge oder Innenrollos.

Luftfeuchtigkeit beim Lüften stets beachten

Ein geschlossenes Fenster hält zwar die Hitze draußen, andere Experten betonen jedoch, dass dadurch CO₂ und Luftfeuchtigkeit steigen können, was den Kreislauf zusätzlich belastet. Aus diesem Grund wird nach dem Duschen ein kurzes Stoßlüften empfohlen.