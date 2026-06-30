Duo rettet und reanimiert 18-Jährigen

Der Bursch trieb regungslos im Wasser. Er wurde gerettet und in ein Spital eingeliefert.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Vorarlberg. Nach einem Badeunfall ist am späten Montagnachmittag an der Bregenzerach zwischen Hard und Bregenz ein 18-Jähriger wiederbelebt worden. Er war mit zwei Freunden an der Ach, laut Polizei wurde auch Alkohol getrunken. Als der Mann mehrfach auf das Wasser schlug, als ob er untergehe, erkannten die Freunde den Ernst der Lage zuerst nicht, da er dies zuvor öfters zum Spaß gemacht hatte. Als ihnen klar wurde, was passierte, begannen sie sofort mit Rettung und Reanimation.

Rettung und Polizei im Einsatz

Als der junge Mann sich nicht mehr bewegt hatte und zwischen zwei Steinen hängen blieb, erkannten seine Freunde die Situation und schwammen zu ihm. Das Gesicht des Mannes befand sich nach Angaben der Polizei teilweise unter Wasser, und er zeigte keine Reaktion mehr. Seine Freunde zogen ihn auf einen Stein und begannen mit den Reanimationsmaßnahmen. Der 18-Jährige erbrach Wasser und kam kurz zu sich, wurde dann aber wieder bewusstlos. Andere Badegäste alarmierten die Rettungskräfte und halfen, den Mann ans Ufer zu bringen. Nach mehreren Initialbeatmungen durch einen Ersthelfer erbrach der Bursche erneut und kam wieder zu Bewusstsein.

Gegenüber dem Rettungsdienst wurde der junge Mann immer wieder aufbrausend, berichtete die Polizei, weshalb ihm ein Beruhigungsmittel verabreicht wurde und der Transport in das Krankenhaus Bregenz von der Polizei begleitet wurde.