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Streit um Schlafplatz

Freund auf Donauinsel mit Abstechen bedroht

Donauinsel
© APA
Weil der eine den anderen nicht bei sich übernachten ließ, eskalierte der Streit zwischen zwei jungen Männern auf der Donauinsel.
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Wien. Die Basis für die Auseinandersetzung mit anschließendem Polizeieinsatz war natürlich einerseits die Hitze und andererseits der trotzdem dabei konsumierte Alkohol: Bis 5 Uhr in der Früh becherten in der (Tropen-)Nacht auf Sonntag zwei Türken bis zum Anwinken, dann wankten sie über die Floridsdorfer Brücke Richtung Brigittenau.

Am Friedrich-Engels-Platz ging es dann darum, ob der 22-Jährige beim um ein Jahr jüngeren Freund in dessen Wohnung übernachten konnte bzw. durfte. Das verneinte der andere nämlich plötzlich und weigerte sich auch, den anderen wenigstens kurz reinzulassen, damit er seine persönlichen Gegenstände abholt.

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Da holte der 21-Jährige ein Messer mit einem roten Schaft aus dem Rucksack und fasste sich bei der Drohung kurz, aber eindeutig: "Verpiss dich oder ich stech dich ab". Der Kumpel vertrollte sich und alarmierte die Polizei. Der 21-jährige Tatverdächtige wurde an seiner Wohnadresse von Polizisten der Polizeiinspektion Vorgartenstraße festgenommen. Nach seiner Vernehmung wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.

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