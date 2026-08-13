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Festnahme

Perverser Radler belästigte mehrere Frauen

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Unter seinen Opfern befindet sich ein erst 13 Jahre altes Mädchen. Die Polizei sucht nach weiteren möglichen Betroffenen.
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Stmk. Ein 36-Jähriger soll in Graz seit Anfang August mehrere Frauen sexuell belästigt haben. Die Polizei hat nunmehr nach drei ähnlich gelagerten Anzeigen einen Tatverdächtigen festgenommen. Weitere mögliche Opfer wurden am Donnerstag ersucht, sich bei Polizeidienststellen in Graz zu melden.

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Nicht geständig

Die bisherigen betroffenen Frauen im Alter zwischen 13 und 59 Jahren waren jeweils mit ihren Hunden im Bereich des Straßganger Bades unterwegs gewesen, als sich der Verdächtige ihnen von hinten mit dem Fahrrad näherte. Auf Höhe der Frauen blieb der Mann stehen und griff ihnen in den Schritt beziehungsweise auf das Gesäß. Anschließend soll er den Opfern wortlos zugelächelt haben und weitergefahren sein.

Zu den Vorfällen gibt es Fotos von Zeugen, anhand derer am Montag ein 36-jähriger obdach- und beschäftigungsloser Kroate festgenommen wurde. Der Tatverdächtige war bei der Einvernahme jedoch nicht geständig. Er wurde in die Justizanstalt Jakomini eingeliefert.

Im Zuge der Einvernahme haben sich laut Polizei Hinweise ergeben, dass der 36-Jährige noch für weitere, bisher nicht angezeigte Taten verantwortlich sein könnte. Mögliche weitere Opfer sowie Zeugen wurden daher gebeten, sich bei einer beliebigen Polizeidienststelle in Graz zu melden und Anzeige zu erstatten.

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