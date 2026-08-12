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Die spektakulärsten Videos der Sonnenfinsternis

Partielle Sonnenfinsternis mit teilweise vom Mond bedeckter Sonne vor schwarzem Himmel.
© APA/MAX SLOVENCIK
Bei zumeist klarem Wetter haben am Mittwochabend Millionen Menschen in ganz Europa die Sonnenfinsternis beobachtet.
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Beobachter aus ganz Europa teilen in den sozialen Medien ihre spektakulärsten Aufnahmen der Sichel-Sonne, präsentieren den plötzlichen Einbruch der Dunkelheit und machen das atemberaubende Himmelsereignis aktuell zu einem viralen Mega-Hit auf sämtlichen Plattformen.

Besonders in Spanien, wo die Sonne zum ersten Mal seit 1905 komplett hinter dem Mond verschwand, herrschte Ausnahmezustand. Hunderttausende Einheimische und Touristen pilgerten an Aussichtspunkte von A Coruña bis auf die Balearen. Auf Mallorca sorgte der massive Besucheransturm bereits am Morgen für Verkehrsstaus und gesperrte Zufahrten, bevor am Abend für gut eine Minute der Tag zur Nacht wurde.

Video zeigt Sonnenfinsternis am Bisamberg

Auch in Mitteleuropa zog das Himmels-Spektakel die Massen ins Freie. So entpuppte sich die Eklipse in Österreich landesweit als regelrechter Publikumsmagnet. Der Mond ließ die Sonnenscheibe von hier aus gesehen zu fast 90 Prozent verfinstert untergehen. Die letzte komplette Verfinsterung, die von Österreich aus zu sehen war, war jene am 11. August 1999.

In der Schweiz, wo bis zu 93 Prozent der Sonne verdeckt waren, versammelten sich Tausende Schaulustige an erhöhten Orten wie dem Berner Rosengarten oder im Kanton Genf. Im Emmental stiegen sogar Heißluftballons auf, um die bestmögliche Sicht auf die Sonne zu garantieren.

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In Deutschland führte der Hype um das astronomische Ereignis sogar zu einem Polizeieinsatz: Vor dem Planetarium im Berliner Prenzlauer Berg mussten Beamte einschreiten, um Hunderte Menschen in geordnete Bahnen zu lenken, nachdem der Ansturm zu groß geworden war. Wer den Ausnahmezustand auf den Straßen meiden wollte, verfolgte das Spektakel von zu Hause aus. Die europäische Raumfahrtbehörde (ESA) und TV-Sender wie 3sat übertrugen die Verdunkelung in großen Livestreams.

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