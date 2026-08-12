Aus der Luft entdeckt: Paragleiter entdeckt Waldbrand auf der Planai

Dramatischer Feuerwehreinsatz in der Steiermark: Auf der Planai brach in schwer zugänglichem Gelände ein Waldbrand aus. Einsatzkräfte mussten mit Hubschraubern zum Brandort gebracht werden.

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Kurz vor 14.30 Uhr ging am Dienstag der Notruf ein. Ein Paragleiter hatte am Seerieszinken in den Schladminger Tauern Rauch aufsteigen sehen und Alarm geschlagen.

Ein Polizeihubschrauber machte sich daraufhin auf den Weg und bestätigte die Beobachtung: In steilem und teilweise absturzgefährdetem Gelände brannte der Wald. Die Brandstelle lag auf rund 1.700 Metern Seehöhe. Das Feuer hatte sich bereits auf etwa 40 Quadratmeter ausgebreitet. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein Blitzschlag den Brand ausgelöst haben.

Feuerwehr wird eingeflogen

Weil die Einsatzstelle am Boden nur schwer erreichbar war, kam Unterstützung aus der Luft. Zwei Polizeihubschrauber aus Kärnten und der Steiermark flogen Feuerwehrleute der Feuerwehr Rohrmoos-Untertal sowie Kräfte des Flugdienstes der Feuerwehr Aigen im Ennstal zum Brand. Auch die Bergrettung Schladming wurde eingeflogen. Die Einsatzkräfte mussten im steilen Gelände teilweise mit Seilen gesichert werden.

Gleichzeitig bekämpften die Hubschrauber die Flammen aus der Luft. Dafür kamen sogenannte "Bambi Buckets" zum Einsatz – spezielle Löschwasserbehälter, mit denen Wasser aufgenommen und direkt über dem Brand abgeworfen werden kann.

Brand unter Kontrolle

© Getty Images

Feuerwehr, Bergrettung und Polizei kämpften bis in die Abendstunden gegen das Feuer. Schließlich gelang es, den Waldbrand unter Kontrolle zu bringen.

Der eigentliche Brandeinsatz ist laut Landespolizeidirektion Steiermark weitgehend abgeschlossen. Ganz vorbei ist die Gefahr aber noch nicht: Drohnen kontrollieren das Gebiet weiterhin, um sicherzustellen, dass sich keine Glutnester erneut entzünden. Die Einsatzkräfte wollen damit verhindern, dass der Brand im schwer zugänglichen Berggelände wieder aufflammt.