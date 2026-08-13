Haft
Flüchtiger Messerstecher in Wien gefasst
OÖ/Wien. Ein 48-Jähriger, der verdächtigt wird, am 29. April in einer Pension in Wels bei einem Drogendeal den Käufer mit einem Messer schwer verletzt zu haben, ist gefasst.
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Verdächtiger am Westbahnhof geschnappt
Der Nordmazedonier wurde Mittwochvormittag beim Wiener Westbahnhof festgenommen und in die Justizanstalt Wels eingeliefert, teilte die Polizei Oberösterreich mit. Nach der Messerattacke dürfte der Mann in seine Heimat geflüchtet sein. Am Mittwoch war der Gesuchte wieder nach Österreich eingereist.
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