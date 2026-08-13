Chronik
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Haft

Flüchtiger Messerstecher in Wien gefasst

© Getty Images
Der 48-Jährige hatte bei einem Drogendeal einen Käufer schwer verletzt.
OE24 auf Google bevorzugen

OÖ/Wien. Ein 48-Jähriger, der verdächtigt wird, am 29. April in einer Pension in Wels bei einem Drogendeal den Käufer mit einem Messer schwer verletzt zu haben, ist gefasst.

Auch interessant

Scheitert Nigel Farage an Count Binface?

Partielle Sonnenfinsternis lockt zahlreiche Zuschauer

Wespen-Alarm: Darum sind die Tiere diesen Sommer so aggressiv

Verdächtiger am Westbahnhof geschnappt

Der Nordmazedonier wurde Mittwochvormittag beim Wiener Westbahnhof festgenommen und in die Justizanstalt Wels eingeliefert, teilte die Polizei Oberösterreich mit. Nach der Messerattacke dürfte der Mann in seine Heimat geflüchtet sein. Am Mittwoch war der Gesuchte wieder nach Österreich eingereist.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Mega-Sternenregen über Österreich

Italien denkt an Aussetzung der Steuerzahlungen

Flüchtiger Messerstecher in Wien gefasst

"Meine Tränen werden niemals trocknen"

Perverser Radler belästigte mehrere Frauen

Delta Variante: 19 neue Fälle in NÖ

Die spektakulärsten Videos der Sonnenfinsternis

Tirols Ärztekammer schlägt bei Kassenärzten Alarm

Auch Österreich führt Testpflicht für Reisende aus China ein

S-Bahn-Chaos nach Kabelbrand am Praterstern