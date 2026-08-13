Amira: Sonnenfinsternis ohne Brille angesehen!

Die schwangere Mama von zwei Söhnen hat sich die Sonnenfinsternis ohne Brille angesehen und wird darum heftig kritisiert.

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Amira Aly teilt in einer Story ein Bekenntnis: "Mom of the year hat natürlich keine Brillen"! Um trotzdem nicht auf das Himmelsspektakel zu verzichten, bastelt sie.

Selbst gebastelt

Sie nimmt eine Nudelpackung und zwei Chipsdosen, dazu Alufolie und Klebeband, um eine sogenannte Camera obscura herzustellen, mit der man sicher - weil man nur eine Projektion ansieht im Inneren der Box - die Finsternis beobachten kann, wie Amira in der nächsten Story teilt.

Amira Aly bastelt für Sonnenfinsternis © Instagram

Experiment geklappt?

Doch es wäre nicht das Internet, würde es keinen Shitstorm für Aly geben - "Schrott basteln und die Augen versauen", schreibt ihr ein Follower. Ob das Experiment geklappt hat, ist unklar.