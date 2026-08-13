Mit Kindern
Amira: Sonnenfinsternis ohne Brille angesehen!
Amira Aly teilt in einer Story ein Bekenntnis: "Mom of the year hat natürlich keine Brillen"! Um trotzdem nicht auf das Himmelsspektakel zu verzichten, bastelt sie.
Auch interessant
Selbst gebastelt
Sie nimmt eine Nudelpackung und zwei Chipsdosen, dazu Alufolie und Klebeband, um eine sogenannte Camera obscura herzustellen, mit der man sicher - weil man nur eine Projektion ansieht im Inneren der Box - die Finsternis beobachten kann, wie Amira in der nächsten Story teilt.
Experiment geklappt?
Doch es wäre nicht das Internet, würde es keinen Shitstorm für Aly geben - "Schrott basteln und die Augen versauen", schreibt ihr ein Follower. Ob das Experiment geklappt hat, ist unklar.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden