Deutschland
TV
E-Paper
Immo
Sport

Mit Kindern

Amira: Sonnenfinsternis ohne Brille angesehen!

Kopie von Amira Aly
© Getty Images
Die schwangere Mama von zwei Söhnen hat sich die Sonnenfinsternis ohne Brille angesehen und wird darum heftig kritisiert.
OE24 auf Google bevorzugen

Amira Aly teilt in einer Story ein Bekenntnis: "Mom of the year hat natürlich keine Brillen"! Um trotzdem nicht auf das Himmelsspektakel zu verzichten, bastelt sie.

Auch interessant

Bill Kaulitz: Nach Gesundheits-Schock nun Detox!

Neuer Eberhofer-Hype um 'Steckerlfischfiasko'

Schnuller im TV: Jenny Elvers sorgt für Entsetzen

Selbst gebastelt

Sie nimmt eine Nudelpackung und zwei Chipsdosen, dazu Alufolie und Klebeband, um eine sogenannte Camera obscura herzustellen, mit der man sicher - weil man nur eine Projektion ansieht im Inneren der Box - die Finsternis beobachten kann, wie Amira in der nächsten Story teilt.

Eine Pappschachtel ist mit Alufolie bedeckt, daneben ein wütender Kommentar auf Deutsch.
Amira Aly bastelt für Sonnenfinsternis © Instagram

Experiment geklappt?

Doch es wäre nicht das Internet, würde es keinen Shitstorm für Aly geben - "Schrott basteln und die Augen versauen", schreibt ihr ein Follower. Ob das Experiment geklappt hat, ist unklar.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

"Bumerang" : Matthäus mit düsterer Nagelsmann-Prognose

Österreichs Lehrer haben's gut

Prödl fällt für EM-Quali gegen Belgien aus

Corona-Ampel: Hier gibt es die meisten Fälle

Amira: Sonnenfinsternis ohne Brille angesehen!

Transfer-Knall: Marcel Sabitzer hat sich entschieden

Sarkozy "sehr glücklich" über seine Tochter

Nicht nur Palhinha: Aston Villa will nächsten Bayern-Star

Bundesliga-Knall: Bayern plant Mini-Turniere im Ausland

Kellnerin rettete misshandeltes Kind (11) in Restaurant vor Eltern