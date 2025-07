Fünf Fernseher unter 500 Euro, die sich 2025 wirklich lohnen

Ein neuer Fernseher muss kein Vermögen kosten – viele Top-Modelle mit 50, 55 oder sogar 65 Zoll gibt’s inzwischen schon unter 500 Euro.

Nicht jeder braucht ein topaktuelles Fernsehmodell mit technischen Spielereien. Wer einfach einen guten TV mit solider Bild- und Tonqualität wünscht, kann beim Fernseherkauf sparen: Dann werden Sie auch in der Preisklasse unter 500 Euro schon fündig. Ob fürs Wohnzimmer, Schlafzimmer oder für die Ferienwohnung: Wir zeigen fünf Geräte, die 2025 mit knackiger Bildqualität, smarten Funktionen und guten Bewertungen überzeugen.

TCL 55V6C: Viel Bild für wenig Geld

Mit satten 55 Zoll Bildschirmdiagonale, 4K-Auflösung und einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis zählt der TCL 55V6C* zu den Bestsellern bei Amazon. Er liefert ein kontrastreiches, detailreiches Bild mit großem Betrachtungswinkel. Smarte Funktionen und zahlreiche Streaming-Apps sind natürlich auch mit dabei, zur Sprachsteuerung können Sie sowohl Google Assistant als auch Amazon Alexa nutzen. Wer ein großes Bild zum kleinen Preis sucht, wird hier fündig.

55 Zoll mit 4K-UHD-Auflösung

Gaming-Features für geringe Latenz, bessere Bildeinstellungen und vereinfachte Steuerung

Google TV mit vielen Streaming-Apps

TCL 55V6C 55 Zoll Direct LED TV – für 299,00 Euro bei Amazon* © TCL

50 Zoll unter 500 Euro: Günstiger Samsung-Fernseher

Ein echter Preis-Leistungs-Tipp in der 50-Zoll-Klasse ist der Samsung 50DU7190*. Das Modell liefert ein brillantes 4K-UHD-Bild mit HDR-Unterstützung, was gerade bei Filmen und Serien für satte Kontraste und lebendige Farben sorgt. Auch die Bedienung funktioniert flüssig und intuitiv – inklusive Sprachsteuerung mit Amazon Alexa, Google Assistant oder Samsung Bixby. Das Testmagazin Konsument bewertete andere Fernseher dieser Gerätereihe mit „gut“ und lobte Bildqualität, Ton und Handhabung.

50 Zoll mit 4K-UHD-Auflösung

4K-Upscaling für Inhalte mit geringerer Auflösung

Viele Anschlüsse, unter anderem 3x HDMI und eARC

Samsung 50DU7190 LED-Fernseher – für 499,00 Euro bei Expert* © Samsung

LG-Fernseher für den kleinen Geldbeutel

Fernseher von LG punkten mit natürlicher Farbdarstellung, klarem Klang und einem aufgeräumten Menü – auch in der unteren Preisklasse. Wer Wert auf ein ausgewogenes Gesamtpaket legt, liegt hier genau richtig und greift zum Beispiel zum LG 50UA75006LA* mit 50 Zoll. Der Prozessor kommt mit Unterstützung durch künstliche Intelligenz, die die Bild- und Tonqualität automatisch bestmöglich reguliert.

50 Zoll mit 4K-UHD-Auflösung

Automatische Bild- und Tonanpassungen

4K-Upscaling

LG 50UA75006LA (Modelljahr 2025) – für 482,97 Euro bei Amazon* © LG

Übrigens: Das Vorgängermodell von 2023, den LG 50UR78006LK, bewertete Konsument ebenfalls insgesamt mit „gut“. Wer einen größeren Fernseher mit mindestens 55 Zoll sucht, kann auch für rund 348 Euro zu diesem Modell greifen. Hier geht es zum Angebot bei Amazon.*

Preis-Tipp: 65-Zoll-Fernseher von Hisense

Mehr Bild gibt es unter der 500-Euro-Marke sonst nur selten: Der Hisense 65E6NT* überzeugt mit einer großen Diagonale von 65 Zoll, also 164 Zentimetern. Eine gestochen scharfe 4K-UHD-Auflösung und HDR10 für bessere Kontraste sind mit an Bord, ideal für Filmabende oder Sport-Übertragungen. Trotz des günstigen Preises bringt der Fernseher alle wichtigen Smart-TV-Funktionen mit. Laut Amazon wurde das Gerät im letzten Monat über 300-mal gekauft – ein echter Kundenliebling!

65 Zoll mit 4K-UHD-Auflösung

Viele Anschlüsse

Inclusive Dolby Vision, Upscaling und Gaming-Modus

Hisense 65E6NT – für 499,00 Euro bei Amazon* © Hisense

Philips Ambilight 43PUS8919: Testsieger mit Ambiente-Licht

Der Philips 43PUS8919* sicherte sich beim deutschen Technikmagazin Computerbild die Note 1,9 („gut“) und damit den ersten Platz auf dem Treppchen – vor allem dank seines hellen, farblich sehr natürlichen Bildes und der hohen Bewegungsschärfe. Besonders stimmungsvoll ist das dreiseitige Ambilight, das das Bild optisch über den Bildschirmrand hinaus erweitert. Auch der Ton überzeugt mit klarer Wiedergabe und sinnvollen Einstellmöglichkeiten. Dieses Modell ist für alle, die Kino-Flair im Wohnzimmer suchen, die richtige Wahl.

43 Zoll mit 4K-UHD-Auflösung

Ambilight für immersive Lichtstimmung

Helles, farbtreues Bild mit guter Bewegungsschärfe

Aktuell kostet das Modell etwas über 500 Euro – rutscht aber immer mal wieder unter diese Preismarke, etwa bei Plattformen wie Amazon oder Ebay.

Philips Ambilight 43PUS8919 – für 539,99 Euro bei Ebay* © Philips

Fernseher unter 500 Euro: Was können Sie erwarten?

Moderne Fernseher müssen längst nicht mehr teuer sein – viele Geräte unter 500 Euro bieten heute eine solide Ausstattung und eine starke Bildqualität. Wer in dieser Preisklasse kauft, bekommt meist eine Bilddiagonale zwischen 43 und 55 Zoll, 4K-Ultra-HD-Auflösung und gängige Standards wie HDR10 oder Dolby Vision. Auch Smart-TV-Funktionen sind inzwischen Standard: Netflix, Prime Video oder YouTube lassen sich direkt über das Menü abrufen.

Abstriche müssen Sie hier vor allem bei Luxusfunktionen machen: Mini-LED, OLED-Qualität oder 120-Hertz-Bildwiederholraten finden sich nur in höheren Preisklassen. Auch bei der Klangqualität lohnt es sich, eventuell in eine Soundbar zu investieren – viele günstige Fernseher haben einfache Lautsprecher verbaut.

Für echtes Heimkino-Feeling oder ruckelfreies Gaming sollten Sie also etwas tiefer in die Tasche greifen. Wer keine großen Extra-Ansprüche an seinen TV stellt, findet aber auch unter 500 Euro schon viele solide Geräte mit guter Bildqualität.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern.