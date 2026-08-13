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Unfall-Drama

Autofahrerin (60) bei Frontal-Crash mit Lkw getötet

© Rotes Kreuz Eibiswald
Die Unfalllenkerin war in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.
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Stmk. Eine 60-jährige Autofahrerin ist am Mittwochabend im Bezirk Murau bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw ums Leben gekommen. Die Frau war aus noch ungeklärter Ursache bei Teufenbach-Katsch auf die Gegenfahrbahn gekommen und kollidierte mit dem entgegenkommenden Lastkraftwagen, teilte die Landespolizeidirektion Donnerstagfrüh mit.

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Im Auto eingeklemmt

Die Frau fuhr am frühen Abend von Katsch an der Mur kommend auf der Murtal Straße (B96) in Richtung Teufenbach. In einer langgezogenen Rechtskurve bei Frojach verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte mit einem entgegenkommenden Lkw, der von einem 34-jährigen Kärntner aus dem Bezirk Spittal/Drau gelenkt wurde, zusammen. Durch den Aufprall kamen beide Fahrzeuge von der Fahrbahn ab.

Die 60-Jährige wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Die sofort eingeleiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen und die notärztliche Versorgung blieben jedoch ohne Erfolg. Die Frau erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Die B96 war im Bereich der Unfallstelle für rund zwei Stunden gesperrt.

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