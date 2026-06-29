Aussichten
Nächste Mega-Hitze-Welle kommt
Im Laufe der kommenden Woche könnten Winde aus Spanien für eine neue Wetterentwicklung sorgen. Während sie aus den höher gelegenen Regionen des Landes herabströmen, sollen sie sich weiter erwärmen. Dadurch könnte sich westlich von Europa ein großes Gebiet mit heißer Luft bilden.
Auch interessant
Heiße Luft sammelt sich
Nach der aktuellen Einschätzung könnte sich diese heiße Luft im weiteren Verlauf wieder in Richtung Osten ausbreiten. Damit wäre eine weitere Phase mit sehr hohen Temperaturen möglich.
Prognosen bleiben unsicher
Noch liegt diese mögliche Entwicklung etwa acht bis zehn Tage in der Zukunft.
Entwicklung wird beobachtet
Derzeit sprechen die Modelle zwar für eine weitere Hitzewelle. Wie sich die Wetterlage tatsächlich entwickelt, soll sich jedoch erst in den kommenden Tagen zeigen. Wenn die Mega-Hitzewelle kommt, drohen uns wieder Temperaturen bis zu 40 Grad.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden