Nächste Mega-Hitze-Welle kommt

Eine weitere Hitzewelle könnte Europa bevorstehen. Noch sind die Prognosen unsicher, erste Wettermodelle deuten aber auf eine erneute Phase mit sehr hohen Temperaturen hin.

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Im Laufe der kommenden Woche könnten Winde aus Spanien für eine neue Wetterentwicklung sorgen. Während sie aus den höher gelegenen Regionen des Landes herabströmen, sollen sie sich weiter erwärmen. Dadurch könnte sich westlich von Europa ein großes Gebiet mit heißer Luft bilden.

© APA/TOBIAS STEINMAURER

Heiße Luft sammelt sich

Nach der aktuellen Einschätzung könnte sich diese heiße Luft im weiteren Verlauf wieder in Richtung Osten ausbreiten. Damit wäre eine weitere Phase mit sehr hohen Temperaturen möglich.

Prognosen bleiben unsicher

Noch liegt diese mögliche Entwicklung etwa acht bis zehn Tage in der Zukunft.

Entwicklung wird beobachtet

Derzeit sprechen die Modelle zwar für eine weitere Hitzewelle. Wie sich die Wetterlage tatsächlich entwickelt, soll sich jedoch erst in den kommenden Tagen zeigen. Wenn die Mega-Hitzewelle kommt, drohen uns wieder Temperaturen bis zu 40 Grad.