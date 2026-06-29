Irre! Hagel-Schicht überzieht jetzt Österreich

Heftige Gewitter sorgen in Österreich für Starkregen, Hagel sowie große Überschwemmungs- und Vermurungsgefahr. Auch am Dienstag bleibt die Unwetterlage angespannt.

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Seit dem Nachmittag ziehen über weite Teile Österreichs kräftige Gewitter hinweg. Begleitet werden sie von Starkregen und Hagel, wodurch die Gefahr von Überschwemmungen und Vermurungen deutlich steigt. Clemens Grohs von Kachelmannwetter warnt vor "erheblichen Wassermassen in kurzer Zeit". Regional könne es dadurch zu Überflutungen kommen, im Alpenraum seien auch Muren möglich.

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Gewitter bleiben aktiv

Auch in den Abendstunden entspannte sich die Lage im Alpenraum nicht. Auf den Satellitenbildern seien weiterhin mächtige Gewitterzellen zu erkennen. "Gewaltige Gewitter-Türme schießen in die Höhe", erklärte Meteorologe Peter Hinteregger. Die hohe Blitzaktivität reichte von Tirol bis in die Steiermark.

Hagel statt Schnee

Wie intensiv die Unwetter ausfielen, zeigen Bilder aus der Gemeinde Parschlug im Bezirk Bruck an der Mur. Die Unwetterzentrale UWZ schreibt dazu: "Auf den ersten Blick erinnern sie an den vergangenen Winter". Tatsächlich bedeckten jedoch Hagelkörner den Boden. Laut den Aufnahmen türmte sich der Hagel auf rund acht Zentimeter Höhe.

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Weitere Gewitter erwartet

Auch am Dienstag bleibt die Wetterlage angespannt. Laut der Prognose von ubimet startet der Tag an der Alpennordseite mit Restwolken, ehe sich am Vormittag zeitweise die Sonne zeigt. Vom Alpenhauptkamm aus breiten sich anschließend wieder Schauer aus, am Nachmittag sind stellenweise heftige Gewitter zu erwarten.

In den südlichen Becken sowie im östlichen Flachland scheint dagegen häufiger die Sonne. Einzelne kräftige Gewitter sind dort dennoch nicht ausgeschlossen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 25 und 38 Grad.

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Mittwoch mit Unwetterpotenzial

Am Mittwoch ziehen im Westen und Norden bereits in den Morgenstunden Schauer und Gewitter durch. Im Süden und Südosten zeigt sich zunächst noch häufig die Sonne. Im weiteren Tagesverlauf steigt dort jedoch ebenfalls die Wahrscheinlichkeit kräftiger Gewitter mit erheblichem Unwetterpotenzial. Im Donauraum und im Osten weht lebhafter West- bis Nordwestwind, im Süden macht sich gegen Abend Nordföhn bemerkbar. Die Temperaturen erreichen an der Alpennordseite 20 bis 29 Grad, im Süden werden weiterhin 30 bis 35 Grad erreicht.