Nach Hitze-Hammer kommt jetzt Gewitter-Walze

Der Alpenraum wird derzeit von heftigen Gewittern mit Starkregen, Hagel und Sturm heimgesucht. Für weite Teile Österreichs wurde bereits die höchste Warnstufe ausgegeben.

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Schon gegen 14:30 Uhr tobten sich die ersten kräftigen Gewitter im Waldviertel aus. Zum Abend hin nimmt die Unwettergefahr an der Alpennordseite generell zu. Die Unwetterzentrale UWZ warnte zeitgleich vor Starkregen, Hagel und Sturmböen. Inzwischen gilt verbreitet im Alpenraum Warnstufe Rot.

Rund um Innsbruck sowie in der Salzburger Region um Zell am See und Bad Gastein wurde sogar die höchste Warnstufe Violett ausgegeben. Auch Clemens Grohs von Kachelmannwetter warnt eindringlich: "Österreich, ACHTUNG: Es gehen jetzt etliche schwere Gewitter mit erheblichen Wassermassen in kurzer Zeit nieder und es kann dadurch regional zu Überflutungen und im Alpenraum auch zu Muren kommen!" In der Nacht auf Dienstag gehen laut Prognose von www.ubimet.at im westlichen Donauraum noch ein paar teils kräftige Schauer und Gewitter nieder. In der zweiten Nachthälfte lässt die Schauer- und Gewitterneigung nach. Der Wind weht mäßig, im Osten lebhaft aus Nordwest.

© uwz

Sonne und neue Schauer

Der Dienstag beginnt an der Alpennordseite mit Restwolken, am Vormittag lässt sich die Sonne blicken. Vom Alpenhauptkamm ausgehend breiten sich aber rasch wieder Schauer aus, am Nachmittag gehen streckenweise heftige Gewitter nieder. Dagegen scheint in den südlichen Becken und im östlichen Flachland weiterhin häufig die Sonne. Einzelne und dann kräftige Gewitter sind aber auch dort nicht ganz auszuschließen. Die Höchstwerte liegen zwischen 25 und 38 Grad, heiß bleibt es im Südosten.

Unwetterpotenzial am Mittwoch

Am Mittwoch ziehen im Westen und Norden von der Früh weg Schauer und Gewitter durch, im Süden und Südosten zeigt sich bis Mittag noch häufig die Sonne. Am Nachmittag ist dort mit Gewittern samt erheblichem Unwetterpotenzial zu rechnen. Im Donauraum und im Osten weht lebhafter Wind aus West bis Nordwest, im Süden macht sich gegen Abend Nordföhn bemerkbar. Die Temperaturen erreichen an der Alpennordseite von West nach Ost 20 bis 29, im Süden weiterhin heiße 30 bis 35 Grad.

Beruhigung am Donnerstag

Der Donnerstag beginnt mit gebietsweise dichten Wolken, aber nur vereinzelt mit ein paar Schauern. Tagsüber stellt sich ein zunehmend freundlicher Sonne-Wolken-Mix ein, dichtere Wolken mit einzelnen Schauern halten sich entlang der Nordalpen vom Kaiserwinkl bis ins Mariazeller Land. Der Wind weht lebhaft, im Osten auch kräftig und im Süden leicht föhnig aus Nordwest. Mit 22 bis 29 Grad entsprechen die Temperaturen der Jahreszeit.