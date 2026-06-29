Schon wieder
Stromausfall in Wien: Menschen sitzen im Dunkeln
In der Nacht auf Montag kam es in mehreren Wiener Bezirken erneut zu Stromausfällen. Die Wiener Netze arbeiten an der Behebung der Störungen. Wie lange die Ausfälle andauern und wodurch sie verursacht wurden, ist derzeit noch unklar.
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Mehrere Bezirke betroffen
Von den Ausfällen betroffen waren unter anderem mehrere Straßenzüge an der Grenze zwischen Wieden und Margareten. Dort fiel die Stromversorgung laut dem vorliegenden Text um 20.45 Uhr aus.
Ausfall bereits behoben
Bereits wieder behoben wurde ein längerer Stromausfall, der Teile von Döbling sowie der angrenzenden Gemeinde Klosterneuburg betroffen hatte.
Technisches Gebrechen
Laut Medienberichte war dort ein technisches Gebrechen die Ursache. Die Stromversorgung war von 14.26 bis 19.54 Uhr unterbrochen.
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