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Schon wieder

Stromausfall in Wien: Menschen sitzen im Dunkeln

Frau hält eine Kerze und prüft bei Stromausfall einen Sicherungskasten.
© Getty Images
In mehreren Teilen Wiens ist es erneut zu Stromausfällen gekommen. Die Wiener Netze arbeiten an der Behebung, die Ursache ist noch nicht bekannt.
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In der Nacht auf Montag kam es in mehreren Wiener Bezirken erneut zu Stromausfällen. Die Wiener Netze arbeiten an der Behebung der Störungen. Wie lange die Ausfälle andauern und wodurch sie verursacht wurden, ist derzeit noch unklar.

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Mehrere Bezirke betroffen

Von den Ausfällen betroffen waren unter anderem mehrere Straßenzüge an der Grenze zwischen Wieden und Margareten. Dort fiel die Stromversorgung laut dem vorliegenden Text um 20.45 Uhr aus.

Karte von Josefstadt mit violett markiertem Bereich, der vom Stromausfall betroffen ist.
© Wiener Netze

Ausfall bereits behoben

Bereits wieder behoben wurde ein längerer Stromausfall, der Teile von Döbling sowie der angrenzenden Gemeinde Klosterneuburg betroffen hatte.

Stadtplanausschnitt mit lila markiertem Bereich eines Stromausfalls rund um den Wanda-Lanzer-Park.
© Wiener Netze

Technisches Gebrechen

Laut Medienberichte war dort ein technisches Gebrechen die Ursache. Die Stromversorgung war von 14.26 bis 19.54 Uhr unterbrochen.

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