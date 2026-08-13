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Salzburg

Stand-up-Paddler tot im Wallersee aufgefunden

Ein orangefarbener Rettungshubschrauber steht am Ufer eines Sees, im Hintergrund Segelboote.
© Wasserrettung Salzburg
Ein vermisster SUP-Fahrer wurde Donnerstagnachmittag in Henndorf am Wallersee im seichten Wasserbereich leblos aufgefunden.
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Sbg. Einsatzkräfte der Wasserrettung, des Roten Kreuzes, der Feuerwehr sowie der Polizei waren nach Fenning am Wallersee alarmiert worden. Ein Stand-up-Paddler galt als vermisst. Als das Boot der Florianis aus Henndorf eintraf, konnte das Board im Schilfgürtel gesichtet werden. Nach kürzester Zeit wurde dann auch der Abgängige entdeckt.

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Wasserrettung und Notarzt versuchten verzweifelt den Mann wiederzubeleben. © Wasserrettung Salzburg

Mitglieder der Feuerwehr Henndorf und der Wasserrettung hoben den Mann auf das Boot der Wasserrettung der Ortsstelle Wallersee. Sie begannen sofort mit der Reanimation. Ein Notarzt setzte die Wiederbelebungsmaßnahmen fort. Laut Einsatzleitung konnte nach rund 40-minütiger Reanimation nur noch der Tod des Stand-up-Paddlers festgestellt werden. Die Identität des Toten war zunächst nicht bekannt.

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