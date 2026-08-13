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Kriminalrätsel

Verschwundene Jüdinnen: Mutter ist Bankerin

Zwei Frauen lächeln für ein Selfie vor einem Fluss mit Brücke und Stadt im Hintergrund.
© sraelische Botschaft Wie0
Seit Freitag in Wien verschwunden sind Mali Yahalomi und ihre Tochter Liel (23). Die Reise nach Europa war ein Geburtstagsgeschenk zum 50er für die Mama. Die Familie befürchtet ein Verbrechen.
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Wien. Der letzte Kontakt bestand am Freitagnachmittag, kurz vor Beginn des Schabbats (Sonnenuntergang Freitagabend). In der Familiengruppe schrieben sie: "Wir sind in der Wohnung angekommen, seht mal, wie toll sie ist! Schabbat Schalom an alle!" Seither herrscht absolute Stille. Die Handys sind ausgeschaltet, Kreditkarten wurden nicht benutzt, und es gibt keine bestätigten Sichtungen, schreibt die Internetplattform fob.at.

Die Wiener Polizei und israelische Behörden - mittlerweile ist auch der Mossad vor Ort - untersuchten die AirBnB-Wohnung im 5. Bezirk nahe des Naschmarktes. Alles deutet darauf hin, dass die beiden die Unterkunft verlassen hatten und möglicherweise weiterreisen wollten. Der Rückflug nach Israel über den Flughafen in Prag war für Dienstag gebucht, die Handys der beiden Frauen wurden zum letzten Mal am Samstagmorgen gegen 9.30 Uhr in der Nähe des Wiener Hauptbahnhofs geortet.

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Die Suche nach den beiden Frauen läuft intensiv und parallel in Wien und in benachbarten Ländern. Familienangehörige beschreiben Mali und Liel als ruhige, unauffällige Personen, die in ständigem Kontakt standen und ihren Hund bei der Großmutter zurückgelassen haben. Regelmäßige Anrufe und Nachrichten während der Reise waren die Regel – bis Freitag.

Der Sohn und Bruder Ronen Yahalomi landete am Mittwoch in Wien, um bei der Suche zu helfen. Israelische Behörden halten mehrere Szenarien offen, darunter einen terroristischen Hintergrund.

Obwohl der CEO der Bank of Jerusalem (wo die Mutter Mali Yahalomi arbeitet) betont hat, dass es keinen Zusammenhang mit der Bank gibt und eine interne Prüfung keine ungewöhnlichen Vorgänge bei den Geldern oder Vermögenswerten ergeben hat, sind die Aktien an der Tel Aviver Börse gefallen. Vermutungen, wonach die Frauen größere Mengen an Bargeld bei sich gehabt hätten, sollen Falsch-Infos sein.

Angehörige weisen Spekulationen über einen Familienstreit zurück. Ein enger Freund der Familie erklärt, Mutter und Tochter seien häufig gemeinsam ins Ausland gereist und hätten niemals einfach den Kontakt abgebrochen. Auch persönliche oder finanzielle Motive schließen Familie und Vertraute aus.

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