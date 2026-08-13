LINZ
24-Jähriger wurde im Volksgarten mit Messer angegriffen
Ein 24-Jähriger - ohne festen Wohnsitz - soll in der Nacht auf Donnerstag in Linz beim Volksgarten von einem Unbekannten mit einem Messer angegriffen worden sein. Die Polizei war gegen 2.15 Uhr zu dem Park gerufen worden und fand dort den blutenden Türken unter einem Baum sitzend. Er wurde von der Rettung ins Krankenhaus gebracht, konnte das Spital aber am Vormittag bereits wieder verlassen, so die Polizei.
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Keine Meldeadresse
Was genau in der Nacht passiert ist, war am Donnerstag vorerst unklar. Der verarztete Verletzte war nach seiner Entlassung nicht erreichbar, da er keine Meldeadresse besitzt, konnte er vorerst nicht ausfindig gemacht werden. Vom vermeintlichen Täter sowie der Tatwaffe fehlte auch noch jede Spur. Das Kriminalreferat hat die Ermittlungen übernommen.
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