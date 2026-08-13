AM BAHNHOF
Mazedonier nach Messerattacke in Wels in Wien gefasst
Ein 48-Jähriger, der verdächtigt wird, am 29. April in einer Pension in Wels bei einem Drogendeal den Abnehmer mit einem Messer schwer verletzt zu haben, ist gefasst worden. Der Nordmazedonier wurde Mittwochvormittag beim Wiener Westbahnhof festgenommen und in die Justizanstalt Wels eingeliefert, teilte die Polizei mit.
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Nach der Messerattacke dürfte der Mann in seine Heimat geflüchtet sein. Am Mittwoch war der Gesuchte wieder nach Österreich eingereist.
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