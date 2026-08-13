Oberösterreich
TV
E-Paper
Immo
Österreich

AM BAHNHOF

Mazedonier nach Messerattacke in Wels in Wien gefasst

Messerstecher
© Getty Images Symbolfoto
Mutmaßlicher Messerstecher sitzt in U-Haft.
OE24 auf Google bevorzugen

Ein 48-Jähriger, der verdächtigt wird, am 29. April in einer Pension in Wels bei einem Drogendeal den Abnehmer mit einem Messer schwer verletzt zu haben, ist gefasst worden. Der Nordmazedonier wurde Mittwochvormittag beim Wiener Westbahnhof festgenommen und in die Justizanstalt Wels eingeliefert, teilte die Polizei mit.

Auch interessant

Diese Länder stehen jetzt offiziell hinter Infantino

Landesausstellung knackt 100.000er-Marke

Erfolgsfaktor Immobilien: Strategie statt Zufall

Nach der Messerattacke dürfte der Mann in seine Heimat geflüchtet sein. Am Mittwoch war der Gesuchte wieder nach Österreich eingereist.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Mazedonier nach Messerattacke in Wels in Wien gefasst

Tödlicher Horror-Unfall im Wiener Prater

130 Soldaten verteidigen stillgelegtes Kohlekraftwerks im Innviertel

Mühlviertler Kernland: Ex-Geschäftsführerin verurteilt

So sieht der „Biggest Loser“ heute aus

Plassnik wurde Offizier der Ehrenlegion

Tod von Felix Baumgartner: So ermitteln jetzt die Behörden

Neuer Fairteiler im Linzer Wissensturm

Brand bei Entsorger: Große Menge Holzabfälle brannte

Sarah Engels: So sehr litt sie in der Ehe mit Pietro