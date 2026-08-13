Neuer Fairteiler im Linzer Wissensturm

Geld sparen und Lebensmittelverschwendung reduzieren.

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Linz. Im Erdgeschoss der Stadtbibliothek Wissensturm eröffnete ein sogenannter Fairteiler – ein Ort, an dem Lebensmittel, die noch genießbar sind, abgegeben und kostenlos mitgenommen werden können. Ob ein voller Kühlschrank vor der Abreise in den Urlaub oder eine so reichhaltige Gartenernte, dass sogar der Bekanntenkreis mit Gemüse versorgt ist – mit dem Fairteiler können überschüssige Lebensmittel der Linzer*innen sinnvoll weiterverwendet werden. Abgegeben werden dürfen Obst, Gemüse, Brot, Trockenware sowie ungeöffnete Milchprodukte, Kühlware oder Getränke. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist dabei kein Hindernis, solange die Lebensmittel noch genießbar sind. Besucher können Lebensmittel während der Öffnungszeiten der Stadtbibliothek Wissensturm vorbeibringen und mitnehmen.

Kost nix-Regal

In der Nähe des Fairteilers befindet sich außerdem seit Neuestem ein Kost-nix-Regal. Dort können Besucher*innen Dinge abgeben, die selbst nicht mehr gebraucht werden, die aber für jemand anderen noch einen Wert haben können.