Beschwerde-Flut bei Amazon wegen Kindle Colorsoft

Weil der neue E-Reader von Amazon bei den Erwartungen hinterherhinkt, hagelt es beim amerikanischen Onlineversandhändler Kunden-Beschwerden.

Seit 2007 wartet Amazon für seine Kundschaft mit hochwertigen E-Readern auf - seit kurzem gibt es den weltweit beliebten "Kindle" jetzt auch in Farbe! Allerdings hat der "Kindle Colorsoft" nach seiner Markteinführung mit allerlei technischen Problemen zu kämpfen. Die Erwartungen der Nutzer wurden schlicht nicht erfüllt.

Medien- und User-Berichten nach weist das Display einen nicht korrigierbaren Gelbstich auf. Überhaupt sind viele mit der blassen Farbdarstellung unzufrieden, der Hintergrund: Während gängige Farbdisplays Millionen von Farben darstellen können, ist die Bandbreite beim Colorsoft mit 4.096 Farben deutlich kleiner. Auch sorgt der Umstand für Ärger, dass das Display am Colorsoft "pixelig" ist, anders als bei älteren Kindle-Devices, die mit einer gestochen scharfen Darstellung ausgestattet sind.

Überhaupt werde das Lesen dadurch erschwert, dass der Content am Farbdisplay mit bloß halb so hoher Auflösung angezeigt wird. Und: Die Akkulaufzeit ist zu kurz. Während Amazon acht Wochen ohne Laden verspricht, sind es in Wirklichkeit wenige Stunden. Die Lösung auf diese Probleme soll ein Software-Update bringen - die Nutzer dürfen gespannt sein.