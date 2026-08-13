Herbstmode 2026: An diesen Trends kommt jetzt niemand vorbei

Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu, doch modisch gesehen bricht jetzt die aufregendste Zeit des Jahres an. Wenn es nach den aktuellen Laufsteg-Kollektionen für Herbst/Winter 2026/2027 geht, wird die kommende Saison alles andere als grau und trist.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Herbst 2026 bringt frischen Wind in unsere Garderobe: Neben neuen Silhouetten und überraschenden Farbkombinationen feiern auch einige bekannte Klassiker ein stilvolles Comeback. Welche Trends jetzt besonders angesagt sind, welche Pieces sich wirklich lohnen und wie Sie die wichtigsten Looks alltagstauglich kombinieren, verraten wir Ihnen hier.

Schokobraun ist das neue Schwarz

© &OtherStories

Schwarz als alleiniger Allrounder hat in der kühlen Jahreszeit offiziell ausgedient. Die absolute Trendfarbe für den Herbst 2026 ist Braun in all seinen Facetten. Von weichem Camel über warmes Cognac bis hin zu tiefem Schokobraun dominieren Erdtöne die Kollektionen. Besonders elegant wirkt der Trend als "Tonal Layering", also von Kopf bis Fuß in verschiedenen Braun-Nuancen gestylt. Wie unglaublich chic das aussehen kann, beweist aktuell die neue & Other Stories x DIANA LOUISE BARTLETT Pre-Fall 2026 Kollektion, die genau diese satten Brauntöne aufgreift.



Wer es etwas farbenfroher mag, greift zu dunklem Kirschrot, sattem Flaschengrün oder eleganten Violetttönen. Diese Farben eignen sich hervorragend für Accessoires, Handtaschen oder Statement-Schuhe, um den Look aufzubrechen.

Power Dressing

© & Other Stories

Die 80er-Jahre feiern ein starkes Comeback, allerdings mit einem modernen Twist. "Power Dressing" ist zurück und rückt perfekt geschnittene Hosenanzüge, übergroße Blazer und Bleistiftröcke in den Fokus. Dabei darf ein Muster auf keinen Fall fehlen: Zeitlos und doch ständig im Wandel gehören Karomuster zu den unverzichtbaren Klassikern der Pre-Fall-Saison von & Other Stories. Sie verleihen dem klassischen Kostüm in diesem Herbst eine echte Renaissance. Der Clou 2026: Die Silhouetten werden wieder deutlich taillierter und femininer interpretiert. Mit schicken Taillengürteln über dem Blazer zaubern Sie sich im Handumdrehen eine wunderschöne Sanduhr-Silhouette.

Dark Boho

© COMMA

Der fröhliche, helle Boho-Chic des Sommers bekommt für den Herbst ein melancholisches, düster-romantisches Makeover. Unter den Stichworten "Dark Boho" und "Gothic Romance" halten Spitze, Samt, Organza und fließende Maxiröcke in dunklen Farben Einzug in unsere Garderobe. Um diese zarten, fließenden Materialien alltagstauglich zu machen, braucht es den perfekten Kontrast. Hier kommen kuschelige Begleiter ins Spiel: Herrlich entspannte Strickstyles prägen die Looks für den Saisonwechsel von COMMA. Seidige Slip-Dresses oder durchsichtige Spitzenblusen werden dabei stilvoll unter maskulinen Blazern oder grobem Strick getragen, um spannende Kontraste zu schaffen.

Der Textur-Mix

© Peek & Cloppenburg

Der klassische Zwiebellook war gestern. 2026 geht es beim Layering nicht nur um Wärme, sondern um die Ästhetik der verschiedenen Schichten. Diese Philosophie vertritt auch die neue Kollektion von Peek & Cloppenburg: Der Herbst zieht ein und bringt warme Texturen, edle Farben und markante Materialien, die auf vielseitige Silhouetten treffen. Das Geheimnis liegt im "Textur-Layering": Kombinieren Sie bewusst unterschiedliche Materialien miteinander. Ein feiner Rippstrick-Rollkragenpullover unter einem groben Tweed-Blazer, dazu eine glatte Lederhose und ein seidiger Schal. Dieser Mix der Oberflächen macht jedes Outfit sofort interessanter und hochwertiger, ganz ohne wilde Muster.

Statement-Mäntel

© &OtherStories

In diesem Herbst wird der Mantel zum Outfit selbst. Wer auf pure, unaufgeregte Eleganz mit Wow-Faktor setzen möchte, investiert in dieser Saison in einen klassischen Trenchcoat von & Other Stories, ein absolutes Must-have, das nie aus der Mode kommt und sowohl zur Jeans als auch zum Abendkleid funktioniert. Neben dem zeitlosen Trenchcoat feiern strukturierte Mäntel mit breiten Schultern, Modellen mit flauschigen Krägen und weite Capes ein fulminantes Comeback.

Glitzer, Metallic und Fransen

© MOTHER

Wir warten in dieser Saison nicht bis zur Weihnachtsfeier, um zu glänzen. Fashionistas setzen auf futuristische Metallic-Looks in Silber und Gold sowie funkelnde Glitzerelemente, die ganz selbstverständlich in alltagstaugliche Outfits integriert werden (zum Beispiel kombiniert mit robustem Denim oder grobem Strick). Ein weiteres Highlight, das den Laufstegen Dynamik verpasst hat: lange Fransen, wie bei der neuen Kollektion von MOTHER zu sehen ist. Ob an lässigen Jacken, Hosenabschlüssen oder als Detail an Statement-Taschen: Fransen bringen im wahrsten Sinne des Wortes Schwung in den Herbst.