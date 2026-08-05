So heiß hat sich Bella Hadid schon lange nicht mehr gezeigt

Nach Monaten voller gesundheitlicher Rückschläge meldet sich Bella Hadid mit einem besonders verführerischen Kampagnen-Comeback zurück. Für die neue Pre-Fall-Kollektion von Alo versext das Supermodel Los Angeles.

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Bella Hadid braucht weder Couture-Robe noch spektakuläre Kulisse, um alle Blicke auf sich zu ziehen. Ein knapper Sport-BH, ultrakurze Shorts und ihr unverwechselbare Blick in die Kamera reichen vollkommen aus. In der neuen Pre-Fall-Kampagne der Lifestyle-Marke Alo zeigt sich die 29-Jährige so selbstbewusst, sinnlich und durchtrainiert wie schon lange nicht mehr – und bringt damit selbst das ohnehin heiße Los Angeles zum Glühen.

© Alo

Fotografiert wurde die Kampagne von dem legendären Duo Mert & Marcus, während Bellas langjährige Stylistin Mimi Cuttrell für die Looks verantwortlich zeichnet. Vor der Skyline von Los Angeles präsentiert Hadid hautenge Leggings, Micro Shorts, figurbetonte Tops und sportliche Zweiteiler. Dazu trägt sie leicht zerzauste Beach Waves und ein betont natürliches Make-up. Das Ergebnis wirkt weniger wie ein klassisches Fitness-Shooting und mehr wie eine besonders sexy Neuinterpretation des berühmten "Model off duty"-Looks.

Bella Hadid kämpft seit Jahren mit ihrer Gesundheit

Dass Bella Hadid nun derart kraftvoll und unbeschwert vor der Kamera steht, ist keine Selbstverständlichkeit. Das Model spricht seit Jahren offen über seine Lyme-Borreliose und die körperlichen sowie psychischen Belastungen, die es damit in Verbindung bringt. Erst Ende Juni berichtete Hadid von einem erneuten gesundheitlichen Tief und schilderte unter anderem starke Erschöpfung, Schmerzen, Ängste und das Gefühl, sich während solcher Phasen völlig zurückziehen zu müssen.

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Bereits 2025 hatte sie Bilder aus dem Krankenhaus veröffentlicht. Immer wieder musste sie sich deshalb aus der Öffentlichkeit und teilweise auch aus dem Modebusiness zurückziehen. In einem Gespräch mit ihrer Schwester Gigi erzählte Bella Anfang des Jahres sogar, dass sie sich während einer längeren Behandlung "austauschbar" gefühlt habe, weil sie über Monate hinweg berufliche Termine absagen musste. Inzwischen habe sie jedoch gelernt, Grenzen zu setzen und Nein zu sagen, wenn ihr Körper eine Pause brauche.

Umso stärker ist die Botschaft hinter den neuen Bildern: Bella Hadid ist wieder da – allerdings zu ihren eigenen Bedingungen. Statt sich erneut in einen endlosen Fashion-Marathon zu stürzen, setzt sie heute auf ausgewählte Projekte, mehr Zeit für sich selbst und einen Alltag, in dem Wellness nicht bloß ein Werbewort ist.

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"Diese Partnerschaft fühlte sich authentisch an"

Alo bezeichnet das Model als perfektes "Alo-Girl", das sich mühelos zwischen Mode, Wellness und Popkultur bewege. Und tatsächlich könnte die Verbindung kaum passender sein: Hadid ist nicht nur für ihren Streetstyle bekannt, sondern auch für ihren aktiven Lebensstil. Neben gezielten Workouts und Boxtraining verbringt sie viel Zeit mit ihren Pferden und lebt mittlerweile deutlich zurückgezogener als während ihrer intensivsten Laufstegjahre.

In der Kampagne trägt sie unter anderem den "Airbrush Better Together Bra", die besonders knappe "Full Stride Micro Short", verschiedene 7/8-Leggings, Trail-Sneaker sowie Modelle aus der "Softsculpt"-Linie. Viel Stoff braucht Bella dabei nicht. Stattdessen beweist sie, dass Sportmode längst nicht mehr nur praktisch sein muss – sondern ausgesprochen verführerisch aussehen kann.