Heimlich geheiratet? Gigi Hadid & Bradley Cooper mit verdächtigen Ringen erwischt

Haben Hollywood-Star Bradley Cooper und Supermodel Gigi Hadid heimlich "Ja" gesagt? Aktuelle Bilder aus Paris sorgen für Gesprächsstoff. Der Grund: Beide tragen plötzlich verräterischen Schmuck an diesem einen, ganz bestimmten Finger.

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Diese Bilder lassen die Gerüchteküche brodeln: Bei einem entspannten Spaziergang durch die französische Hauptstadt wurden die beiden Stars am 3. August 2026 von Paparazzi erwischt. Doch nicht nur ihre vertrauten Gesten sorgen für Gesprächsstoff. Ein kleines, aber vielsagendes Detail an ihren Händen sorgt im Internet derzeit für wilde Spekulationen.

Im Lässig-Look ins Eheglück?

Auf Paparazzi-Fotos, die von US-Medien verbreitet wurden, schlendern der Schauspieler und das Model sehr vertraut und händchenhaltend durch die französischen Straßen. Statt auf glamouröse Haute Couture setzen die beiden auf einen lässigen Athleisure-Look mit Sonnenbrillen, Baseballkappen und Turnschuhen.

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Doch der wahre Hingucker funkelte an ihren linken Ringfingern, wo in den USA traditionell der Ehering getragen wird: Bradley trug einen klassischen goldenen Ring, während Gigis Finger von einem zarten, leicht in sich gedrehten Goldring geziert wurde. Auf vorherigen Events fehlten diese Schmuckstücke noch.

Nächster Schritt in der Beziehung

Dass es zwischen dem 51-jährigen Oscar-Nominierten und der 31-jährigen Laufstegschönheit ernst ist, ist längst kein Geheimnis mehr. Seit Oktober 2023 gehen die beiden gemeinsam durchs Leben, halten ihre Liebe aber normalerweise aus der Öffentlichkeit heraus.

Erst vor einem knappen Monat, im Juli 2026, machten sie eine Ausnahme und legten einen glamourösen Pärchen-Auftritt bei der Mega-Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce im New Yorker Madison Square Garden hin. Gut möglich, dass sich die beiden dort vom Hochzeitsfieber haben anstecken lassen. Völlig überraschend käme der Schritt jedenfalls nicht. Bereits Ende 2025 machten Insider-Berichte die Runde, wonach Bradley bei Gigis Mutter, Yolanda Hadid, ganz traditionell um den Segen und die Hand ihrer Tochter angehalten haben soll.

© GC Images

Zudem wünschen sich die Stars Berichten zufolge eine starke familiäre Basis: Bradley brachte seine 9-jährige Tochter Lea aus der Beziehung mit Irina Shayk mit in die Partnerschaft, Gigi ihre 5-jährige Tochter Khai aus der Beziehung mit Sänger Zayn Malik.

Warten auf die offizielle Bestätigung

Bislang hüllen sich sowohl Gigi und Bradley als auch ihre Managements in Schweigen. Weder zu den Hochzeitsgerüchten noch zu den Ringen gab es bisher ein offizielles Statement.

Ob die goldenen Ringe an ihren Fingern tatsächlich das Symbol ihrer heimlichen Eheschließung sind oder nur ein besonderes Partner-Geschenk, bleibt also vorerst ihr süßes Geheimnis. Doch eines ist nach diesen Paparazzi-Schnappschüssen sicher: Verliebter hätten die beiden auf ihrem Liebes-Trip nach Paris kaum wirken können.