Superheiß: Stars feiern diesen freizügigen Bikini-Trend

Während die Temperaturen nach oben klettern, lassen Hailey Bieber, Heidi Klum und Co. die Hüllen fallen. Das Motto? Tanga statt Textil. Auf ihren neuesten Urlaubs-Pics lassen die Stars tief blicken und setzen ihre knackigen Kehrseiten perfekt in Szene.

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Während die Stars ihre Sommerauszeit genießen, versorgen sie ihre Fans auf Social Media mit jeder Menge sonniger Urlaubs-Schnappschüsse. Ein Trend sticht dabei besonders ins Auge: Der Bikini wird diesen Sommer so knapp wie noch nie. Der Tanga-Bikini feiert sein großes Comeback und zeigt, dass Selbstbewusstsein das wichtigste Styling-Accessoire ist. Wir zeigen, wie die Stars den freizügigen Look in Szene setzen.

Bikinitrend: Je knapper, desto besser

Hailey Bieber im XXS-Bikini

© Instagram/@haileybieber

Halbzeit im Sommer, doch Hailey Bieber dreht jetzt erst so richtig auf. Auf Instagram teilte die "Rhode"-Gründerin eine Reihe idyllischer Urlaubsfotos, auf denen sie im ultraknappen String-Bikini für Schnappatmung sorgt. Ihr absoluter Hingucker-Look: Mit einem Drink auf dem Kopf balancierend, dazu passendem Bucket Hat und bester Laune beweist das Model einmal mehr ihren Sinn für Style und Humor.

Heidi Klum heißer denn je

© Instagram/@heidiklum

Die Model-Mama bringt das Netz mit ihren Urlaubs-Grüßen mal wieder mächtig ins Schwitzen. Bei einem Bootsausflug unter strahlender Sonne präsentierte sich die 53-Jährige in einem winzigen schwarzen Micro-String-Bikini, der kaum Raum für Fantasie ließ. Doch damit nicht genug: Nur kurze Zeit später legte sie mit dem nächsten Bikini-Clip nach. Darin entspannt sie am Rand eines Bootes, knabbert genüsslich Chips und zeigt sich dabei gewohnt selbstbewusst vor der Kamera.

Simone Biles posiert im Hot-Pink-Look

© Instagram/@simonebiles

Auch Rekord-Turnerin Simone Biles gönnt sich eine wohlverdiente Auszeit und liefert uns reichlich Beach-Inspo. Nach einem kleinen gesundheitlichen Schreckmoment meldete sich die Sportlerin kürzlich bestens gelaunt am Rande eines Pools zurück, gekleidet in einen leuchtend pinken Tanga-Bikini, kombiniert mit lässigen Prada-Sonnenbrillen.

Alix Earle macht den Trend zum Must-have

© Instagram/@alixearle

Wo Influencerin und "Hot Mess"-Podcasterin Alix Earle auftaucht, entsteht ein Hype. In diesem Jahr setzte sie ihrer Karriere die Krone auf und ergatterte das heiß begehrte Print-Cover der "Sports Illustrated Swimsuit 2026"-Ausgabe. Dass die Beauty Bikinis liebt, stellt sie auch auf Instagram regelmäßig unter Beweis. Dort teilte sie zuletzt Schnappschüsse, auf denen sie ihre berühmten Kurven in einem braunen Bikini mit goldenen Ringdetails gekonnt in Szene setzte.

Paulina Porizkova im String-Bikini

© Instagram/@Paulinaporizkova

Im Juli 2026 gab das Topmodel dem US-Autor Jeff Greenstein das Jawort und verbrachte ihre Flitterwochen im sonnigen Griechenland. Von dort aus heizte sie ihren Followern ordentlich ein: Auf Instagram zeigte sie sich stolz, fit und absolut alterslos in einem knappen rot-weißen String-Bikini. Paulina liefert den ultimativen Beweis, dass wahres Selbstbewusstsein jeden Bikini-Body strahlen lässt.

Die Stars machen endgültig klar: Der knappe String-Bikini ist in diesem Jahr das absolute Must-have