18 Zentimeter fürs große Geschäft: US-Marke verkauft "Shit Shoes"

Plateau-Sandalen feiern seit Jahren ihr modisches Comeback. Doch dieses Modell ist weder für den roten Teppich noch für die nächste Party gedacht: Die sogenannten "Shit Shoes" sollen ausgerechnet den Toilettengang erleichtern. Was zunächst wie ein absurder Marketing-Gag wirkte, geht derzeit komplett viral – und ist offenbar ein echter Verkaufsschlager. Die skurrilen Klo-Plateaus sind nämlich bereits ausverkauft.

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Crocs, Zehenschuhe, Sneaker mit Keilabsatz: Die Modewelt hat schon so manchen gewöhnungsbedürftigen Schuhtrend hervorgebracht. Doch gegen die neueste Kreation aus den USA wirken selbst die umstrittensten Fashion-Sünden plötzlich erstaunlich alltagstauglich.

Die US-Marke Let Loose, die sich auf das Thema Darmgesundheit spezialisiert, verkauft jetzt sogenannte "Shit Shoes". Dabei handelt es sich um klobige Plateau-Sandalen im Retro-Look, die ausschließlich für einen ganz besonderen Auftritt gedacht sind: den Gang zur Toilette.

XXL-Plateau für die perfekte Position

Mit ihrer massiven, 18 Zentimeter hohen Plattform erinnern die Schuhe optisch an eine Mischung aus Disco-Fieber, orthopädischer Sandale und Requisite aus einem besonders wilden 70er-Jahre-Musikvideo.

Hinter dem eigenwilligen Design steckt allerdings ein ernst gemeintes Konzept. Die hohen Sohlen sollen die Knie beim Sitzen auf der Toilette anheben und den Körper dadurch automatisch in eine leichte Hockposition bringen. Das soll den Stuhlgang erleichtern und dafür sorgen, dass weniger stark gepresst werden muss.

Oder, wie man es im Fashion-Jargon sagen könnte: Die Shit Shoes versprechen nicht nur einen erhöhten Auftritt, sondern auch einen verbesserten Abgang.

© takeletloose.com

Der Toilettenhocker zum Anziehen

Ganz neu ist das Prinzip hinter den Schuhen nicht. Toilettenhocker, auf denen man die Füße während des Geschäfts abstellt, sind längst erhältlich. Auch sie heben die Knie an und imitieren dadurch jene Hockhaltung, die in vielen Ländern beim Toilettengang üblich ist.

Die Shit Shoes machen aus dem eher unscheinbaren Badezimmer-Helfer nun jedoch ein echtes Statement-Piece. Statt den Hocker diskret neben der Toilette zu verstecken, darf man sich künftig in seine persönlichen Klo-Plateaus werfen.

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Funktioniert das wirklich?

Fachleute gehen davon aus, dass die hockähnliche Position den Winkel zwischen Enddarm und After verändern und die umliegende Muskulatur entspannen kann. Dadurch kann der Stuhl leichter ausgeschieden werden. Weniger starkes Pressen kann außerdem helfen, Beschwerden wie Hämorrhoiden vorzubeugen.

Ob man dafür tatsächlich Spezialschuhe benötigt, ist allerdings eine andere Frage. Ein gewöhnlicher Fußhocker erfüllt grundsätzlich denselben Zweck – vermutlich nur mit deutlich weniger Glamour.

© takeletloose.com

"Wie eine echte Diva!"

In den sozialen Netzwerken kommen die skurrilen Plateaus jedenfalls überraschend gut an. Unter den Instagram-Videos finden sich zahlreiche Kommentare wie "ikonisch", "legendär" und "genial".

Eine Nutzerin schreibt: "Wie eine echte Diva! Ich brauche diese Shit Shoes in meinem Leben." Eine andere richtet ihren Wunsch direkt an den Weihnachtsmann.

© takeletloose.com

Die Klo-Heels sind tatsächlich ausverkauft

Was zunächst wie ein besonders ausgefallener Marketing-Gag klang, wurde offenbar zum echten Verkaufshit: Wie Let Loose auf Instagram verkündete, sind die "Shit Shoes" mittlerweile tatsächlich ausverkauft. Ja, richtig gelesen – offenbar wollten so viele Menschen ihr großes Geschäft auf 18 Zentimeter hohen Plateaus erledigen, dass derzeit kein Paar mehr zu bekommen ist.

Ob die Käuferinnen und Käufer dabei vor allem an ihre Darmgesundheit dachten oder einfach das absurdeste Fashion-Piece des Jahres besitzen wollten, bleibt offen. Fest steht nur: Mit diesen Schuhen läuft das Geschäft offenbar wie geschmiert.