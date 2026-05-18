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Max Verstappen
© Getty

Stylisch

Neue Wege: Jetzt gibt es Verstappen_Crocs

Von
18.05.26, 18:27
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Für Crocs-Fans gibt es jetzt eine ganz besondere Kollektion. 

Red-Bull-Superstar Max Verstappen kehrt kommende Woche nach seinem unglücklichen Langstrecken-Ausflug am Nürburgring in den Formel-1-Zirkus zurück. Dabei könnten viele Blicke weniger auf seine Rundenzeiten in Montreal fallen, sondern vielmehr auf seine Füße.

Dabei hält man allerdings nicht nach den traditionellen niederländischen Holzschuhen Ausschau, sondern vielmehr nach den teilweise optisch ähnlichen Trend-Schuhen von Crocs.

Die Marke und Oracle Red Bull Racing starten nämlich eine gemeinsame Limited Edition, die laut Aussendung "inspiriert von der Dynamik der Formula One. Aerodynamik, Technik und Team-Ästhetik" Performance neu interpretiert.

Wing-Design am Schuh

Im Zentrum steht der Crocband™ Clog, der sich direkt an der Architektur eines Formel-1-Wagens orientiert. Aerodynamische Linien, ein skulpturales Heel-Element im Wing-Design, Halo-inspirierte Details sowie radnahe Designelemente entlang der Sohle greifen zentrale Bausteine der Rennwagen-DNA auf und übertragen sie in eine neue, tragbare Form. 

Red Bull Crocs
© Crocs

Die Crocs x Oracle Red Bull Racing Kollektion ist ab dem 21.05.2026 weltweit auf crocs.de und im redbullshop.com ab einem Preis in Höhe von 84,95€ erhältlich. 

Red Bull Crocs
© Crocs

Spätestens beim Heimrennen der Bullen, am 28. Juni in Spielberg, könnte der neue Schuh-Trend Mode machen und zum absoluten Hit werden.

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