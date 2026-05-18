Neue Wege: Jetzt gibt es Verstappen_Crocs

Für Crocs-Fans gibt es jetzt eine ganz besondere Kollektion.
Red-Bull-Superstar Max Verstappen kehrt kommende Woche nach seinem unglücklichen Langstrecken-Ausflug am Nürburgring in den Formel-1-Zirkus zurück. Dabei könnten viele Blicke weniger auf seine Rundenzeiten in Montreal fallen, sondern vielmehr auf seine Füße.
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Dabei hält man allerdings nicht nach den traditionellen niederländischen Holzschuhen Ausschau, sondern vielmehr nach den teilweise optisch ähnlichen Trend-Schuhen von Crocs.
Die Marke und Oracle Red Bull Racing starten nämlich eine gemeinsame Limited Edition, die laut Aussendung "inspiriert von der Dynamik der Formula One. Aerodynamik, Technik und Team-Ästhetik" Performance neu interpretiert.
Wing-Design am Schuh
Im Zentrum steht der Crocband™ Clog, der sich direkt an der Architektur eines Formel-1-Wagens orientiert. Aerodynamische Linien, ein skulpturales Heel-Element im Wing-Design, Halo-inspirierte Details sowie radnahe Designelemente entlang der Sohle greifen zentrale Bausteine der Rennwagen-DNA auf und übertragen sie in eine neue, tragbare Form.
Die Crocs x Oracle Red Bull Racing Kollektion ist ab dem 21.05.2026 weltweit auf crocs.de und im redbullshop.com ab einem Preis in Höhe von 84,95€ erhältlich.
Spätestens beim Heimrennen der Bullen, am 28. Juni in Spielberg, könnte der neue Schuh-Trend Mode machen und zum absoluten Hit werden.