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ÖFB teasert Pizzera-Hit „Stripes and Stars“ an
© Gepa

WM-Song

ÖFB teasert Pizzera-Hit „Stripes and Stars“ an

18.05.26, 17:14
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Kaum war der WM-Kader offiziell vorgestellt, legte der ÖFB schon den nächsten Showmoment nach: Am Montag wurde am Campus in Wien-Aspern der neue Turniersong der Nationalmannschaft angeteasert – und der hat es in sich. 

Der Titel: „Stripes and Stars“. Hinter dem musikalischen WM-Coup steckt Austropop-Star Paul Pizzera, gesungen wird offiziell vom „Nationalteam“ selbst. Pizzera und das ÖFB-Team sind längst ein eingespieltes Duo. Bereits mit dem Kultsong „Hoch gwimmas (n)imma“ sorgten sie für Stadion-Stimmung und Fan-Euphorie. Jetzt folgt also der nächste Versuch, Österreich musikalisch Richtung WM-Märchen zu pushen.

»Britney. bitch - we've got Arnautovic«

Die komplette Nummer wird zwar erst am 31. Mai veröffentlicht, einen ersten Vorgeschmack gab’s aber schon jetzt – inklusive einiger augenzwinkernder Zeilen mit ordentlich Schmäh. So heißt es etwa: „You may have Taylor Swift, but we’ve got Gregoritsch“, gefolgt von „You’ve got Kendrick Lamar, but we’ve got Alaba“ und dem wohl lautesten Lacher des Tages: „You may have Britney, bitch – we’ve got Arnautovic.“ Auch Mittelfeldmotor Marcel Sabitzer bekommt seinen großen Song-Moment ab: „You may have stripes and stars, but we’ve got Sabitzer.“

Für die wohl pikanteste Passage des Songs sorgt allerdings Romano Schmid. Der Werder-Bremen-Legionär wird darin tatsächlich auf Pornostar Riley Reid gereimt – eine Zeile, die bereits jetzt für Wirbel sorgt - "You may have Riley Reid, we have Romano Schmid." Die US-Amerikanerin zählt zu den bekanntesten Namen der Branche, verfügt über Millionen Follower auf Instagram und stand seit Beginn ihrer Karriere in zahlreichen Erwachsenenfilmen vor der Kamera. Gerade diese unerwartete Anspielung macht den Song nun schon vor seiner offiziellen Veröffentlichung zum Internet-Gesprächsthema. 

Mit viel Selbstironie, internationalen Popkultur-Anspielungen und typisch österreichischem Humor setzt der ÖFB damit schon vor dem ersten WM-Anpfiff ein klares Zeichen: Diese Mannschaft will nicht nur sportlich, sondern auch auf der großen Showbühne liefern.

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