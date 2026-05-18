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ÖFB sagt letztes Testspiel vor Fußball-WM ab

18.05.26, 16:46
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Unser Fußball-Nationalteam wird nun doch kein Länderspiel gegen Guatemala als finalen WM-Test absolvieren.  

Wie der ÖFB am Montag bekanntgab, wurde das für 11. Juni (6.00 Uhr MESZ) im Großraum Los Angeles geplante Kräftemessen mit den Mittelamerikanern ersatzlos gestrichen. Damit steigt die Generalprobe für die Endrunde in Nordamerika bereits am 1. Juni im Wiener Happel-Stadion gegen Tunesien. Für diese Partie sind bis dato 27.500 Tickets abgesetzt.

Wirtschaftliche Gründe

Nach den Angaben von ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold kam aus wirtschaftlichen Gründen keine Einigung mit dem Rose Bowl Stadium in Pasadena als Austragungsstätte zustande. Die Suche nach einem Ersatzort im Großraum Los Angeles verlief ergebnislos, auf eine weite Reise wollte man verzichten. Da der ÖFB aufgrund der Zentralvermarktung eigentlich zu zwei Länderspielen im unmittelbaren WM-Vorfeld verpflichtet ist, musste man bei den Rechtehaltern UEFA und ORF um eine Absage ansuchen - und erhielt Grünes Licht.

Rangnick bleibt gelassen

Das nun ausgefallene Länderspiel muss aber zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden, laut Neuhold voraussichtlich vor der EURO 2028. Teamchef Ralf Rangnick nahm die Absage gelassen, wie Neuhold berichtete. "Für ihn war das überhaupt kein Thema. Er hat es zur Kenntnis genommen und sofort zugestimmt." An dem ursprünglich für das Guatemala-Match reservierten Tag werde die ÖFB-Auswahl nun eine Trainingseinheit im WM-Basecamp in Santa Barbara absolvieren.

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