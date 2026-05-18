Nach Mourinho-Deal: "Mbappe wird Real verlassen"

José Mourinho kehrt auf die Trainerbank bei Real Madrid zurück, er soll nach einer Saison ohne Titel bei den "Königlichen" den großen Umbruch einleiten.

Mit Dani Carvajal und David Alaba werden zwei Leistungsträger in der kommenden Saison nicht mehr bei Real Madrid unter Vertrag stehen. Unter dem neuen Trainer, José Mourinho, der nach 13 Jahren sein Comeback in Madrid feiern wird, soll kein Stein auf dem anderen bleiben.

Unlängst wurde darüber berichtet, dass für Vereins-Präsident Florentino Perez nur sieben aktuelle Spieler als unverkäuflich gelten. Darunter vor allem die Superstars Jude Bellingham und Kylian Mbappé. Brasilo-Zauberer Vinicius jr. soll im Sommer bei einem passenden Angebot den Champions-League-Rekordsieger verlassen dürfen.

Man plant im Bernabeu den großen Umbruch und dafür ist der Trainer-Guru aus Portugal der richtige Mann, der auch unangenehme Entscheidungen treffen kann und dazu steht.

Probleme mit Mourinho?

Doch nun gibt es Gerüchte, dass auch die Zukunft von unantastbaren Spielern nicht abgesichert ist. Englands TV-Experte Tim Sherwood ist sich sicher, dass Mbappé unter Mourinho Spanien verlassen wird. "Mourinho braucht Spieler, die für ihn spielen, ansonsten haben sie keine Zukunft", schildert Sherwood, für den "The Special One" immer noch einer der besten Trainer ist, die aktiv sind.

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Ein möglicher Abnehmer für Mbappé ist ebenfalls bereits im Gespräch. Sollte der FC Arsenal die Premier League gewinnen, könnte der französische Star-Stürmer nach England wechseln, wo sein Spielstil perfekt in das System passen würde und er mit Viktor Gyokeres und Kai Havertz eines der gefürchtetsten Offensiv-Trios Europas bilden könnte.

Doch zuerst will Mourinho das Gespräch mit Mbappé suchen. Wenn man sich doch auf eine passende Rolle einigen kann, wird Mbappé auch nächstes Jahr für Real Madrid auf Tor- und Titeljagd gehen.