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ESC2026_Israel_Noam Bettan
© Corinne Cumming/EBU

Großer Aufreger

Erster ESC-Skandal: Störaktion bei Israel-Song

12.05.26, 22:02
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Aufregung in der Stadthalle! Beim Halbfinal-Beitrag von Israel störten Zuschauer in der Halle die ersten Takte des Songs.

Noam Bettan stimmte seine Power-Ballade "Michelle" an, doch einige Fans in der Stadthalle schrien Parolen wie "Free Palestine!" während des Intros – der erste große ESC-Skandal!

Nach kurzer Zeit nahm der Song Fahrt auf, die Störaktion wurde von der Musik übertönt. Die Sprechchöre waren aber deutlich im ORF zu hören.

"Jeder, wie er will"

ORF-Moderator Andi Knoll meinte: "Das kann jeder deuten, wie er will." Während des Songs wurden zwei Personen von den Securitys aus der Halle gezerrt.

Nach dem Song gab es immerhin großen Applaus für den Beitrag aus Israel.  

Die Teilnahme Israels ist aufgrund des Nahost-Krieges höchst umstritten, führte sogar zum Boykott einiger Länder, darunter "Big Five"-Nation Spanien.

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