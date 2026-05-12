Obduktion da: So starb TV-Star-Sohn Remo (19)

Nach dem tragischen Tod von Remo Aimé Pollert gibt es erste Ergebnisse der Ermittlungen. Der 19-jährige Sohn von Schauspielerin Lara Joy Körner wurde am Samstagmorgen leblos in der Münchner Isar entdeckt. Inzwischen liegt auch der Bericht der Gerichtsmedizin vor.

Eine Spaziergängerin hatte gegen 9.45 Uhr Alarm geschlagen, nachdem sie im Bereich der Ludwigsbrücke einen leblosen Körper im Wasser entdeckt hatte. Einsatzkräfte rückten sofort aus. Wie die "Bild" berichtet gingen Feuerwehr und Polizei anfangs von einem älteren Mann aus. Erst gefundene Dokumente brachten traurige Gewissheit: Es handelte sich um den Sohn der Schauspielerin.

Sohn von Traumschiff-Star tot aufgefunden

Obduktion bringt erste Antworten

Mittlerweile ist die gerichtsmedizinische Untersuchung abgeschlossen. Demnach starb der 19-Jährige durch Ertrinken. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gebe es nach aktuellem Stand nicht. Viele Fragen bleiben allerdings offen: Unklar ist weiterhin, wie Remo in die Isar gelangte und wie lange er sich bereits im Wasser befand. Da es bislang offenbar keine Zeugen gibt, gestaltet sich die Rekonstruktion der letzten Stunden schwierig. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der junge Mann allein unterwegs gewesen sein.

Ermittler suchen letzte Spur

Für die Polizei steht nun vor allem die Frage im Mittelpunkt, wo sich der 19-Jährige vor seinem Tod aufgehalten hat. In unmittelbarer Nähe zur Fundstelle befindet sich unter anderem ein bekannter Münchner Club. Ermittler prüfen laut Berichten deshalb, ob Überwachungsvideos oder Aussagen von Mitarbeitern neue Hinweise liefern könnten.

Auch mögliche Alkohol- oder Drogeneinflüsse werden untersucht. Die Obduktion könnte hier weitere Erkenntnisse bringen. Weil derzeit kein Verdacht auf eine Straftat besteht, sind die Möglichkeiten der Kriminalpolizei jedoch eingeschränkter als bei einem Gewaltverbrechen.

Viele Fragen bleiben offen

Ob die letzten Stunden von Remo Aimé Pollert jemals vollständig geklärt werden können, ist derzeit ungewiss. Für Familie und Freunde dürfte genau diese Ungewissheit besonders schwer zu ertragen sein.